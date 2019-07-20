Даже не притормозила: "новая Зайцева" протаранила 2-летнюю девочку в Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске 20 июля автомобиль Mitsubishi Lancer совершил наезд на маленькую девочку, которая переходила дорогу со своей мамой на пешеходном переходе.

Об этом сообщает местное издание "Галицкий Корреспондент". Инцидент случился на улице Миколайчука 28. Женщина ехала на иномарке с улицы Стуса на улицу Миколайчука, и не притормозила перед "зеброй".

Как рассказала спикер патрульной полиции Кристина Мриглид, водитель не предоставила преимущество в движении пешеходам, и совершила наезд на девочку.

На место ДТП прибыла следственно-оперативная группа. Пострадавшего ребенка забрали в детскую больницу, где оказывают медпомощь. Насколько серьезные травмы получила девочка – не уточняется.

ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове 20-летняя девушка на автомобиле Nissan совершила ДТП, в котором пострадали люди.

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