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"Дают по три раба!" В "ДНР" придумали новую страшилку об Украине

1.3т Читать материал на украинском

Террористка "ДНР" по прозвищу Боня рассказывала об украинцах, которые приезжали на Донбасс за "рабами".

По ее словам в интервью пропагандистскому российскому телеканалу "Звезда", якобы она лично в 2014 году видела приехавших в Донецк из западной Украины пожилую семейную пару, которая хотела поселиться в городе.

Пособница боевиков для росТВ рассказала, что сама видела бумагу, якобы подписанная пятым президентом Украины Петром Порошенко, которая давала разрешение приезжим занимать любой понравившийся им дом в городе. А если в нем проживали люди, приезжие могли взять их себе в качестве "рабов" или "рабочих".

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"Старая "четверка" с сумскими номерами. Бабушка, дедушка, мешки у них какие-то... Когда спросили, чего они тут ищут, они показали нам бумагу, выписанную Петром Порошенко, на дом, который им понравится. Они туда могут заселяться, только нужно будет вписать туда адрес. А на вопрос, если там живут люди, они говорят: "Ну, будут у нас работать". Потому что по этому договору им можно было иметь трех рабов и трех рабочих", – рассказывала очередную страшилку террористка.

Террористка "ДНР" по прозвищу Боня

Террористка "ДНР" по прозвищу Боня

Скриншот

Кроме того, Боня начала рассказывать, что и после этого случая встречала людей, которые ехала на Донбасс за "рабами".

"По-моему, это нарушение конституции и вообще любого мирового права. Ну, наверное, это стандарты Евросоюза или Европы", – рассуждала террористка.

Террористка "ДНР" по прозвищу Боня

Террористка "ДНР" по прозвищу Боня

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" в городе Кировское прошел молодежный фестиваль "Молодая гвардия", который возмутил сеть странными постановками с рабами в стиле БДСМ.

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Темы
АТО на Донбассе Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР"
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Юг Руси
Юг Руси
Ну, и где видео?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да бреше она не трёх а 10 можно вот у меня всего пять но я думаю расширяться)))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Артеллерист Моня, В военкоман собрался или дупу ховаешь как обычно?
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Злопыхатель Вежливый, Дурлики...вам на каникулах осталось неделя...думайте как мфв долги долги до конца года отдать...в рабсве у мфв это и так понятно.
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