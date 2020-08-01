Давили на живот, выкрутили ножку: в Украине строго наказали акушера-гинеколога из-за смерти ребенка

Во Львове суд вынес приговор по делу о врачебной халатности акушера-гинеколога и назначил максимальный срок наказания – три года тюрьмы.

Как сообщает ТСН, рассмотрение дела длилось почти 5 лет. В ноября 2015 года Надежда и Николай Молоко приехали в роддом рожать первенца, врач осмотрел женщину и сказал, что через 6 часов она родит, причем сама. Но роды затянулись на пол суток, к тому же акушер редко наведывался к роженице (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Приходил, и я видел что на лице были отпечатки от подушки, то есть он спал, по моему мнению. Приходил каждые 3-4 часа. Пришел, посмотрел, за голову почесался – "я не знаю, почему не можешь родить". Она говорит, может кесарево сделайте. А ей сказали, что все женщины мучаются, и ты помучишся", – рассказал мужчина.

По его словам, когда Надежда почти теряла сознание от боли и усталости, врачи решили помочь и начали выдавливать ребенка.

"Врач Шукатко лично давил на живот, тогда акушерка, я уже видел собственными глазами,.. когда достала ребенка, она положила жене на живот, я заметил, что ножка была внутри, то есть выкрученная", – отметил пострадавший.

Малыш родился с весом 4,5 килограмма. Сердце у него не билось, его удалось запустить, но на 8 день мальчик умер. В справке о причинах написали – гипоксически-ишемическое поражение центральной нервной системы. То есть, ребенок задохнулся в утробе.

Более года врач был отстранен от работы. В другое время, утверждают родственники, работал. Адвокат акушера Владимир Гурский говорит, что будут обжаловать приговор, потому что не согласны с ним.

"В частности, один из выводов служебного расследования говорил о том, что в данном случае следует считать смерть ребенка неотвратимой. У мамы были во время беременности определенные заболевания, которые в дальнейшем повлияли на течение родов", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2013 году в Киеве судили врача, по вине которого умер новорожденный ребенок.