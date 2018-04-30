"Давали шанс до последнего": в Запорожье полиция стреляла в человека

В Запорожье мужчина кидался с топором на сотрудников полиции, которые в результате были вынуждены применить оружие.

"С нами поделились видео. 29 апреля 2018 года, полиция применила оружие! На ул. Юности какой-то гражданин кидался с топором на полицейских", – написал под видео Данил Щербаков в Facebook.

Один из правоохранителей уговаривал мужчину бросить топор, однако тот был против и пытался сопротивляться. В конечном итоге, он все еже накинулся на полицейского. Стражи порядка среагировали и открыли по нему огонь.

Судя по звукам, было минимум 6 выстрелов. О состоянии мужчины ничего неизвестно. Комментариев со стороны полиции пока нет.

"Посмотрев видео могу от себя добавить, что полицейские до последнего давали шанс невменяемому выбросить топор и сдаться! *P.S. Берегите себя и Ваших близких", – резюмировал Щербаков.

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