ЧВК "Вагнера" в Сирии: журналисты проследили путь наемников в России

Журналисты опубликовали очередные доказательства переброски частных бойцов из России в Сирию и обратно.

Как сообщает Reuters, 17 апреля в аэропорту Ростова-на-Дону приземлился сирийский чартерный самолет авиакомпании Cham Wings, которая, как говорят источники, перебрасывает частных бойцов из России в Сирию и обратно.

"Вскоре несколько групп мужчин вышли из терминала через отдельный выход, который обычно закрыт, и разместились в трех автобусах, припаркованных на месте для служебного транспорта. Они отвезли их в ту часть аэропорта, которая обычно используется только сотрудниками. Тягач подвез к автобусам багажные тележки, заполненные большими сумками; мужчины в гражданском вышли, погрузили сумки и снова вернулись в автобусы. Три автобуса выехали из аэропорта колонной и отправились на юг. Два из них сделали остановки по дороге около кафе, третий - просто на обочине. Незадолго до полуночи все три свернули с трассы на хутор Молькино под Краснодаром, в 350 километрах к югу от аэропорта Ростова", - пишет издание.

Автобус в Молькино Reuters

Отмечается, что в Молькино каждый автобус притормозил на одну-две минуты у КПП, на котором дежурили как минимум двое военных, прежде чем проехать дальше. Спустя 15-20 минут автобусы выехали с базы пустыми. Общедоступные спутниковые карты показывают, что это дорога, ведущая в воинскую часть.

"Автобусы, как видел корреспондент "Рейтер", возили мужчин на базу в Молькино из аэропорта Ростова также 25 марта и 6 апреля. Несколько родственников, друзей и вербовщиков частных бойцов рассказали журналистам, что тренировочный лагерь в Молькино был у них с того времени, как они воевали на востоке Украины на стороне пророссийских террористов", - сказано в расследовании.

Согласно осообщению Минобороны России, воинская часть в Молькино известна своим недавно модернизированным полигоном, где военные отрабатывают контртеррористические операции, танковые бои и снайперскую стрельбу.

"Рейтер" связался с тремя людьми, которым принадлежит часть автобусов, возивших группы мужчин из аэропорта Ростова. Они сказали, что сдают автобусы в аренду, но отказались говорить, кому. Один из них сказал, что поездка в Молькино могла быть экскурсией. Один из автобусов - 33-летний белый Neoplan со слоганом туристической компании на бортах - как показывают регистрационные данные, был ввезен в Россию в 2007 году и изначально зарегистрирован в небольшом городе Печоры недалеко от границы с Эстонией. Дмитрий Уткин, которого три источника называли лидером воюющих в Сирии частных контрактников, командовал базирующимся в Печорах подразделением спецназа", - пишет СМИ.

Отмечается, что дежурный офицер 10-й бригады, поднявший трубку, сказал на вопрос, почему автобусы с гражданскими заезжают на военную базу:

“Никто не заезжает, насколько я знаю... Ну, видели и видели. Не всему можно, как говорится, верить... Ну можно, может быть. А так мы по поводу сторонних организаций какие можем комментарии дать?”

Как сообщал "Обозреватель", кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что в Сирии погибли до "пары сотен" россиян ЧВК "Вагнер" во время столкновения с силами международной коалиции в сирийском Дейр-эз-Зоре.

В конце января-начале февраля 2018 года бойцы частной военной компании "Вагнера" были направлены в Центральноафриканскую республику.