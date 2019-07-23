"Чучело из России!" Водитель-лихач устроил опасные гонки на дороге. Видео

В Мелитополе водитель на автомобиле с российскими номерами устроил опасную ситуацию на дороге, подвергая опасности других участников дорожного движения.

Видео с названием "Автохам с российскими номерами в Мелитополе" опубликовали на YouTube.

На показанных кадрах видно, что водитель-лихач совершает маневры на дороге, перестраиваясь из ряда в ряд, и обгоняя автомобили. При этом при перестроении водитель не пользуется поворотниками.

"Приехало чучело с России. Ни поворотов, ничего не включает. Едет как ему надо", – возмущался автор видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России пьяный водитель бензовоза не справился с управлением и вылетел на обочину, в результате чего погибло трое человек, еще 7 находится в больнице.

Также в России насмерть разбился в ДТП известный мотоблогер Артем Болдырев ("Болт").

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