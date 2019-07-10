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"Что там делал – не знаем": в ООС отреагировали на трагическую поездку главы Донетчины на фронт

8.1т Читать материал на украинском

В штабе операции Объединенных сил не знали о планах нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко побывать в зоне боевых действий.

Об этом сообщил спикер штаба ООС, отметив, что Кириленко не согласовывал выезд на линию разграничения.

"У нас не было запланировано совместных мероприятий с главой облгосадминистрации. Поэтому, что он там делал, мы сказать не можем. Он не согласовывал с нами [поездку]", - сказал спикер в комментарии "UA:Українське радіо".

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Согласно данным ресурсов "ДНР", они якобы не причастны к обстрелу машины ВСУ. Хотя в ООС ранее подтвердили обстрел с территории оккупированных территорий.

Павел Кириленко (слева)

Павел Кириленко (слева)

"Эспрессо"

Как сообщал OBOZREVATEL, около 15:00 10 июля под Гранитным в результате обстрела грузовика КрАЗ погиб 21-летний украинский военный, еще один был ранен. В колонне также было авто Кириленко, который без предупреждения поехал на линию огня.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел автоколонны попыткой сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в Нормандском формате.

В то же время президент поручил начальнику Генштаба Руслану Хомчаку "максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих".

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
ООС ВСУ
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