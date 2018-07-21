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Что происходит в Азовском море: в МИД Украины расставили точки над "і"

5.7тЧитать новость на украинском

Любое напряжение в Азовском море может привести к неконтролируемым событиям.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "5 канал".

"Сейчас искусственно созданное обострение в информационном поле вопрос Азова. Оно всегда было. Военное присутствие в Азовском море россиян больше нашего, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра. Для этого не нужны никакие мандаты - ничего. Если это не превышает разумный срок задержания, нет жалоб от капитанов, судовладельцев, у нас (в Украине) есть возможность сказать только, что мы считаем. На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержкой кораблей. Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться", - заверила она.

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При этом Зеркаль подчеркнула, что на данный момент таких материалов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Русский Солдат
Русский Солдат
Что происходит в Азовском море? Да там Россия просто наводит порядок.
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В Авзовском море происходит следующее: ежедневно Дуркаина получает удар сапогом по свинячьему рылу несколько раз за день . Визжит , срется, падаетна задницу -и снова по рылу прямо в пятачину. Живите с этим, ума у вас хахлы нет, к выводам вы не способны
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Исаев Максим
Исаев Максим
Не будет на Азовском море "неконтролируемых событий", потому что ВМФ РФ всё хорошо контролируют!
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