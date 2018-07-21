Что происходит в Азовском море: в МИД Украины расставили точки над "і"

Любое напряжение в Азовском море может привести к неконтролируемым событиям.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "5 канал".

"Сейчас искусственно созданное обострение в информационном поле вопрос Азова. Оно всегда было. Военное присутствие в Азовском море россиян больше нашего, это понятно. По всем канонам международного морского права военные корабли имеют право останавливать гражданские корабли для осмотра. Для этого не нужны никакие мандаты - ничего. Если это не превышает разумный срок задержания, нет жалоб от капитанов, судовладельцев, у нас (в Украине) есть возможность сказать только, что мы считаем. На основании чего? На основании информации в СМИ, что есть проблема с задержкой кораблей. Если у нас будут материалы, которые нам позволяют заявить протест против задержания, мы будем этим пользоваться", - заверила она.

При этом Зеркаль подчеркнула, что на данный момент таких материалов нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина поддерживает введение санкций в отношении российских портов на Черном море в ответ на блокаду российскими властями Азовского моря для украинских судов.