"Что они там курят?" Подозреваемый в крушении MH17 на Донбассе огрызнулся на обвинения

Один из подозреваемых в деле о крушении Boеing рейса MH17 на Донбассе, имя которого обнародовало следствие 19 июня, Сергей "Хмурый" Дубинский, отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.

Своей позицией поделился он в интервью "Русской службе BBC". Отметим, "Хмурый" в первые месяцы боевых действий на Востоке Украины возглавлял "службу контрразведки "ДНР".

По версии следствия, он был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в Снежное, откуда, вероятно, запустили ракету по самолету.

"Любой человек, который мало-мальски имеет отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, который отвечает за транспортировку, а тем более боевое применение оружия – это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", – ответил Дубинский.

Сергей "Хмурый" Дубинский

Кроме того, он заявил, что 17 июля 2014 года, когда был сбит пассажирский самолет, он был в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как выяснили в следственной группе JIT.

"Я даже не выезжал на место аварии, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных "черных ящиков", которые были потом, не раскрывая, отправленные Бородаю (первый главарь "ДНР" – Ред.). Будь я злодеем, имел все возможности их уничтожить или привести в негодность", – заявил Дубинский.

Он также заверил, что двое его подчиненных, которые также фигурируют в расследовании – Олег Пулатов и Леонид Харченко – не имеют к катастрофе никакого отношения.

Гордон

"Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ", – сказал он.

Сергей Дубинский Факты

"Из того, что вызывает смех. "Бук" был якобы с 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?" – высказался Дубинский.

Он также заявил, что не будет встречаться с представителями JIT и давать им показания, поскольку это "не имеет смысла".

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