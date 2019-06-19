"Что они там курят?" Подозреваемый в крушении MH17 на Донбассе огрызнулся на обвинения

Один из подозреваемых в деле о крушении Boеing рейса MH17 на Донбассе, имя которого обнародовало следствие 19 июня, Сергей "Хмурый" Дубинский, отреагировал на обвинения, открестившись от причастности.
Своей позицией поделился он в интервью "Русской службе BBC". Отметим, "Хмурый" в первые месяцы боевых действий на Востоке Украины возглавлял "службу контрразведки "ДНР".
По версии следствия, он был ключевой фигурой в организации транспортировки "Бука" из Донецка в Снежное, откуда, вероятно, запустили ракету по самолету.
"Любой человек, который мало-мальски имеет отношение к армии, вам скажет, что начальник контрразведки, который отвечает за транспортировку, а тем более боевое применение оружия – это из области даже не фантастики. Это в Кащенко", – ответил Дубинский.
Сергей "Хмурый" Дубинский
Кроме того, он заявил, что 17 июля 2014 года, когда был сбит пассажирский самолет, он был в Донецке, а не рядом с местом трагедии, как выяснили в следственной группе JIT.
"Я даже не выезжал на место аварии, мне в кабинет привезли вечером 3 из 4 основных "черных ящиков", которые были потом, не раскрывая, отправленные Бородаю (первый главарь "ДНР" – Ред.). Будь я злодеем, имел все возможности их уничтожить или привести в негодность", – заявил Дубинский.
Он также заверил, что двое его подчиненных, которые также фигурируют в расследовании – Олег Пулатов и Леонид Харченко – не имеют к катастрофе никакого отношения.
Гордон
"Лично я и известные мне люди ни от кого не получали и никому не передавали никаких приказов о поражении воздушных целей 17 июля. Соответственно, я не знаю, кто и кому мог отдать подобный приказ", – сказал он.
Сергей Дубинский
Факты
"Из того, что вызывает смех. "Бук" был якобы с 53 бригады ВС РФ. Получается, начальник контрразведки непризнанной республики командует еще и ВС РФ Что они там курят у себя в самой свободной в этом отношении стране?" – высказался Дубинский.
Он также заявил, что не будет встречаться с представителями JIT и давать им показания, поскольку это "не имеет смысла".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на территории Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Международная следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
По данным Bellingcat, непосредственную ответственность за организацию операции нес отставной российский офицер Сергей Дубинский.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому перевозили установку.
Нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
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