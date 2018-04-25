Что не поделили в Херсоне: убитый бизнесмен был в эпицентре разборок

Херсонский бизнесмен Игорь Пащенко, которого расстреляли 24 апреля, стал известен в городе после конфликта с экс-мэром Владимиром Сальдо.

Так, история началась с его брата - Дениса Пащенко, пишет издание "Мост".

Причем, конфликт разгорелся не в Украине, а Доминиканской республике. Так, тогда Владимир Сальдо оказался в местной тюрьме. Он обвинял брата Пащенко Дениса в собственном похищении. В свою очередь Денис Пащенко заявлял, что он жертва.

В итоге, головная палата Апелляционного суда Сан-Педро де Макорис сочла слова свидетелей достаточными для признания Владимира Сальдо виновным в "насильственном удержании" человека.

Его приговорили к тюремному заключению сроком на 25 лет, обязав также выплатить Денису Пащенко "моральную компенсацию" в 25 миллионов доминиканских песо (около полумиллиона долларов США). Суд также выдал ордер на арест или международное задержание.

Владимир Сальдо

Но поскольку между Украиной и Доминиканской Республикой нет договоренности об экстрадиции осужденных, Владимир Сальдо обошелся малой кровью.

После этого часть объектов, которые фактически принадлежали Сальдо, были переоформлены на Игоря Пащенко.

Недавно экс-мэр вернул себе один из таких объектов и якобы силовым путем захватил его. Сам Пащенко пытался отвоевать его через суд и утверждал, что купил объект у Сальдо.

Мост Игорь Пащенко

Как сообщал "Обозреватель", вечером 24 апреля в Днепровском районе Херсона застрелен местный бизнесмен 49-летний Игорь Пащенко, а его охранник госпитализирован с тяжелыми ранениями.