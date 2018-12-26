ЧП в поезде Киев — Рахов: появилось видео с чуть не убитой верхней полкой женщиной

Пассажирка поезда №357К Киев — Рахов Надежда Полякова, на которую в вагоне упала верхняя полка, будет судиться с "Укрзалізницей" из-за того, что работники поезда неправильно описали ситуацию в документах.

Также женщина готова сама оплачивать лечение. Как сообщила Полякова Громадському радио, представители железной дороги и страховой компании "Арсенал" помощь ей не предлагали (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Пострадавшая Надежда Полякова Скриншот из видео

"От "Укрзалізниці" никакой помощи никто не предлагал. Со страховой со мной тоже никто не связывался", — сказала она в комментарии

У Поляковой диагностировали перелом таза, и сейчас она восстанавливается после операции в Тернопольской больнице. С аппаратом, который ей поставили, надо быть месяц, а потом будет еще одна операция.

"Аппарат, который поставили, — где-то 5000 долларов стоит. Одну томографию мне уже сделали — тоже где-то 800 гривен, 5 рентгенов до операции, 5 после... Я в шоке, это очень дорого", — отметила пострадавшая.

В комментарии ТСН она рассказала, что сложные переломы получила поздно вечером, когда все спали, а сама Надежда лежала на боку: "Проснулась от резкой боли, доска лежала на мне, а женщина на мне и скатывалась. Часть полки упала, потому что верх еще был. Хорошо, что она не упала мне на голову".

На железной дороге не соглашаются с тем, что в инциденте виноваты крепления полки. Бригадир поезда Леонид Соколовский показал журналистам горе-полку и продемонстрировал, что механизмы якобы исправны и надежны. По словам работников "УЗ", пассажирка, которая ехала сверху, отказалась от ремней безопасности.

Бригадир поезда показывает полку журналистам Скриншот из видео

"Сразу по ходу сбора билетов предлагаются ремни безопасности", — сказала проводница Маргарита Вощина и добавила, что они не понимают, почему женщина упала.

С журналистами пассажирка с верхней полки отказалась общаться. Известно только то, что она получила ушибы, но от госпитализации отказалась. "Мы спрашиваем, что было? Я не знаю, я просто скатилась и упала в проход", — сообщила проводница.

В Киеве директор департамента по организации внутренних и международных перевозок "Укрзалізниці" Александр Красноштан в похожем вагоне показал, как раскладывается полка и уверил, что она может выдержать пассажира весом в 1000 килограммов. А компенсацию за несчастный случай должна выплатить страховая компания, а не "УЗ", потому что в стоимость билета уже входит страховая сумма 6 тысяч необлагаемых минимумов, добавил он.

"Все документы, которые необходимы для того, чтобы наступили страховые выплаты, т. е. оформление страхового случая — наш персонал, то есть начальник поезда, проводники — все сделали правильно", — сказал Красноштан.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поезде №357К сообщением Киев — Рахов в одном из купе на женщину свалилась верхняя полка с пассажиркой. На нижнем месте находилась 58-летняя жительница Миргорода Надежда Полякова. Она получила раздробление таза и оказалась в Тернопольской областной больнице.

Сама пострадавшая отметила, что проводница и начальник поезда вели себя во время ЧП по-хамски. Уже на второй день после операции потерпевшей предъявили акт, подписанный начальником поезда и проводником, в котором говорится: все было исправно, а на женщину упала одна пассажирка (без полки).