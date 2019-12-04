ЧП с украинскими моряками у берегов Греции: в МИД раскрыли подробности

Экипаж украинцев, которые попали в шторм на судне New Leo, спасли.

Как передает "Апостроф", об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами ", – сказал он.

maritimebulletin.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Камеруна пираты захватили три торговых судна, среди членов экипажа которых были украинцы и россияне.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram