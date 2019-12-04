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5 декабря • обновлено в 01:01
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ЧП с украинскими моряками у берегов Греции: в МИД раскрыли подробности

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Экипаж украинцев, которые попали в шторм на судне New Leo, спасли.

Как передает "Апостроф", об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"Экипаж судна, который составляют граждане Украины, спасен. Консул поддерживает контакт с Береговой охраной острова Скирос и местными компетентными органами ", – сказал он.

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У берегов Африки пираты захватили судно: 9 пленных

ЧП с украинскими моряками у берегов Греции: в МИД раскрыли подробности

maritimebulletin.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Камеруна пираты захватили три торговых судна, среди членов экипажа которых были украинцы и россияне.

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Место
Греция
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