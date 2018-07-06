ЧП на Ривненском полигоне: названа причина трагедии

Нарушение мер безопасности стало причиной взрыва миномета, который повлек гибель 4 военных на Ривненском полигоне.

Основную версию ЧП озвучили в пресс-службе Министерства обороны Украины. При этом в ведомстве уточнили, что рассматривают еще несколько версий происшествия.

"Сейчас рассматривается несколько версий, которые привели к ЧП. Основной версией является нарушение мер безопасности во время проведения учений", - говорится в сообщении.

Министр обороны Украины уже назначил служебное расследование трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, смертельный инцидент случился во время проведения занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей оперативного командования.