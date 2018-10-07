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Виктор Швец
Виктор Швец
Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывовВсе статьи автора

Чому вбили Володимира Івасюка?

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Вже багато років немає з нами Володимира Івасюка. Його життя обірвалося на самому злеті в період найвищої популярності. Я з ним безпосередньо не був знайомий, але як і мільйони людей став його палким прихильником, а його пісні стали частиною мого життя. Якось вже в період моєї політичної діяльності один із відомих журналістів запитав у мене, а що я думаю з приводу загибелі Володимира Івасюка? У мене ніколи не було сумнівів в тому, що його було вбито, тому я не вагаючись, так і відповів.

Володимир Івасюк якось дуже стрімко увірвався в мистецький світ тоді ще Радянського Союзу. Його пісні відзразу припали до душі і серця мільйонам людей, незалежно від їх національності.

Пісні Володимира Івасюка розходились величезними тиражами, його популярність набула масовий зарактер. І що саме головне, його пісні були прийняті народом, вони звучали не тільки з екранів телевізорів, магнітофонів чи радіо і платівок - їх співали люди!

Успіх творчості Володимира Івасюка був настільки грандіозний, що його пісні заполонили ефіри центральних теле і радіоканалів Радянського Союзу.

І я впевнений в тому, що це злякало ідеологів тієї влади, і злякала не сама по собі популярність Володимира Івасюка, а злякала популярність української пісні, яка ширилась по безкрайнім просторам великої і неосяжної країни.

В українців просиналась гордість за українську мову - таку красиву і мелодійну, просинався український дух! Разом з популярністю української пісні, почала швидкими темпами відроджуватись і гордість українського народу. Пісні Володимира Івасюка співали на українській мові усі, незалежно від того, в якій країні це відбувалось.

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Безумовно різкий ріст української самосвідомості не міг бути не помічений спецслужбами тодішньої влади. Саме українська пісня, а точніше популярні пісні Володимира Івасюка на українській мові і стали головною причиною його смерті. Володимира Івасюка вбила влада, оскільки злякалася шаленої популярності українських пісень, які писав талановитий українець!

Його особиста популярність і особливо популярність пісень на українській мові набула загрозливого характеру для влади, яка і дала команду вбити українського композитора. Потім мені стали відомі деякі факти розслідування цього вбивства, які тільки підтвердили факт його насильницької смерті. Але політичний висновок його вбивства очевидний - вбили українську пісню, українське слово, яке так майстерно і талановито створив великий українець - Володимир Івасюк.

Зараз ще є люди, які професійно займались розслідуванням вбивства композитора і які і підтвердили мій висновок про політичне вбивство Володимира Івасюка і про це треба прямо і однозначно говорити, як і про усі інші політичні вбивства видатних українців.

Важко собі уявити, якби склалась подальша доля Володимира Івасюка, якби не це трагічне вбивство, але глибоко переконаний в тому, що він би не поїхав із концертами до Росії, яка пішла війною на Україну і вбиває наших найкращих патріотів.

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Автор
Виктор ШвецВиктор Швец
Тема
Российская военная угроза
Место
Украина
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