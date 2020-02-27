Чиновники "Укрзалізниці" организовали незаконный карьер и добыли гранита на 1,3 миллиарда. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила чиновников "Укрзалізниці", которые организовали незаконный карьер площадью 60 гектаров.

За 2017-2018 годы преступники успели добыть 500 тысяч кубических метров гранита и нанести ущерб окружающей среде более чем на 1,3 миллиарда гривен, сообщили на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В обязанности сотрудников входил контроль за выполнением установленных правил использования недр на территории филиала "Центр управления промышленностью" "Укрзалізниці". Незаконно добытый гранит они реализовывали частным структурам.

Чиновники "Укрзалізниці" организовали незаконный карьер Сайт СБУ

Добыча проводилась с примением взрыво-технических средств, отметили в СБУ, что могло привести к чрезвычайным ситуациям, а также создавало угрозу жизни и здоровью людей.

Чиновники "Укрзалізниці" организовали незаконный карьер Сайт СБУ

Чиновники "Укрзалізниці" организовали незаконный карьер Сайт СБУ

Фигурантам дела сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 120 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Чиновники "Укрзалізниці" организовали незаконный карьер Сайт СБУ

Чиновники "Укрзалізниці" организовали незаконный карьер Сайт СБУ

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