"Черные ящики" самолета МАУ могут отдать Украине

"Черные ящики" самолета МАУ, который разбился в Иране, скорее всего, будут расшифровываться в Украине.

Об этом заявил президент МАУ Евгений Дыхне в интервью LB.ua. "У иранской стороны уже нет оснований что-то скрывать. Они поняли, что по тем фактам, которые есть у комиссии, скрыть они уже ничего не смогут, поэтому перешли в другую фазу – открытости, содействия выяснению реальной картины. Думаю, "черные ящики", скорее всего, передадут Украине", – сказал он.

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"Черный ящик" самолета МАУ Скриншот с видео

Говоря о сроках расшифровки, Дыхне уточнил: "Не могу сказать, но оно не сильно влияет на картину происходящего, потому что есть огромное количество факторов, которые подтверждают именно ту версию события, которая признана".

При этом президент МАУ пояснил, что для работы с ними нужны специальные лаборатории.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее говорилось, что власти Ирана передадут Франции "черные ящики" самолета Boeing 737, потерпевшего крушение под Тегераном.

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