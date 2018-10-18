Черногория выдала Украине подельницу Онищенко

Черногория экстрадировала в Украину Ирину Мусиенко, которую подозревают в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Александра Онищенко.

"Завершена процедура экстрадиции из Черногории в Украину гражданки Украины, которая разыскивалась Национальным антикоррупционным бюро Украины за совершение в составе преступной организации фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем на общую сумму более 1,6 млрд грн", - сообщили в Генеральной прокуратуре, передает "Украинская правда".

По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, речь идет об Ирине Мусиенко, которую в апреле 2017 года задержали в Черногории.

Как сообщили в Генпрокуратуре, решение о выдаче женщины Украине приняли в сентябре 2018 года ГПУ, НАБУ и Министерство юстиции Черногории.

"18 октября 2018 указанная гражданка принята украинскими правоохранителями и передана детективам Национального антикоррупционного бюро Украины", - добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро обвиняет Онищенко в хищении природного газа, добытого в рамках совместной деятельности подконтрольных ему компаний с ОАО "Укргазвидобування". Ущерб от действий депутата оценивают в сумму около трех миллиардов гривен.

Нардеп бежал из Украины в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность. В ноябре 2017 года испанский суд отказал Украине в аресте и выдаче беглого народного депутата.

В июле 2018 года Испанский суд принял решение об экстрадиции Онищенко в Украину.