Кто поджег Чернобыль: все версии и эксклюзивные детали страшного ЧП

Одной из причин масштабного пожара в Чернобыльской зоне могут быть преднамеренные поджоги. В ГСЧС отмечают, что очагов возгораний было несколько и они находились на большом расстоянии друг от друга.

Местные жители уверены, что пожары могли устроить для того, чтобы скрыть следы незаконной вырубки леса. Также Чернобыльская зона плохо охраняется. Настолько, что по ней могут безнаказанно гулять сталкеры и устраивать пожары.

Подробнее читайте в материал OBOZREVATEL.

Местные жители: жгут, чтобы скрыть следы вырубки

Полиция Киевской области рассматривает несколько версий пожара в Чернобыльской области. Следствие подозревает двух селян Иванковского района, которые по версии правоохранителей, могли устроить пожар из-за того, что сжигали сухую траву. Также полиция разыскивает и сталкеров, которые могли проникнуть на территорию зоны и устроить там поджог.

Facebook ДНС

"Мы рассматриваем версию сталкеров. Люди, которые могли незаконно проникнуть в запрещенную зону и не загасить за собой костер или еще что-то. К сожалению, далеко не всех из них мы можем выявить", – рассказали нам в пресс-службе полиции Киевской области.

Однако местные жители считают, что причиной такого масштабного пожара могли стать поджоги ради того, чтобы скрыть незаконную вырубку леса.

"Это второй такой мощный пожар. Первый был в 2015 году, когда тут менялась власть в зоне. Тоже все полыхало. Теперь снова произошла смена руководства и снова пожар. Мы считаем, что жгут лес, чтобы скрыть незаконные вырубки. Потому что обязательно будут проверки. Горит так, что на окраине Чернобыля сгорела хата. Сгорел военный городок. Дым стоит везде", – рассказал житель Чернобыля Леонид Струк.

Могут быть сталкеры

Поджоги подозревают и сами пожарные, а также волонтеры.

"Очевидно, что это поджоги, потому что загорание происходит в нескольких местах одновременно. Сами пожарные в соцсетях пишут, что нас поджигают", – говорит Елена Гнэсь, представитель компании "Чернобыль тур".

По ее словам, одна из версий может быть – что это сделали сталкеры. "Специально или не специально, я не знаю. Это люди, которые нелегально заходят в зону и делают тут что им хочется. Некоторые из них настоящие романтики, историки, которые любят и уважают зону. Другие откровенные хулиганы. Одновременно, когда появились пожары, в YouTube появился ролик группы сталкеров под названием "Устроили пожар в Чернобыле", где сталкеры подожгли землянку", – считает Елена Гнэсь.

Сталкеры в Чернобыльской зоне устроили пожар Скрин видео

Скрин видео

Возгораний было сразу несколько

Также Елена рассказывает, что огонь уже впритык подошел к Припяти. Выгорела станция Зализничный Янив. Это одно из мест захоронения ядерных отходов. Кроме того сгорел Рыжий лес, это одна из самых загрязненных территорий зоны.

Так горит Чернобыльская зона Facebook Aleksandr Sirota

"Горело прямо под станцией ЧАЭС, на видео видно, как клубы дыма поднимаются прямо над ней. Огонь также в двух километрах от захоронения ядерных отходов "Пидлисный". Это старое захоронение, которое появилось тут сразу после аварии. Но больше всего вызывает беспокойство что каждый день выгорает часть леса, а профильное министерство и местные власти рапортуют, что у них все под контролем. Сами пожарные не могут справиться с такими масштабами, им нужна помощь. Нужна техника, нужно привлекать спасаетелей Беларуси и Польши, чтобы ликвидировать все это", – считает Елена.

В Гос ЧС Киевской области также подтверждают, что загораний в зоне было несколько, причем очаги находились в десятках километров друг от друга.

Сгорел военный городок, но радиолокационная станция уцелела Facebook Aleksandr Sirota

"Вчера облетали зону и действительно обнаружили много очагов возгораний, причем на большом расстоянии друг от друга, даже между некоторыми из них расстояние было в десяток километров. Что это было – должны разобраться в полиции", - сказала нам пресс-секретарь областной Гос ЧС Виктория Рубан.

По ее словам, самым напряженным днем был понедельник, 13 апреля. Сейчас, когда пошел дождь, уже очагов открытого огня нет. "Наблюдается тление. Техники и всего нам хватает, мы справимся", – подчеркнула Рубан.

Не разрешают рубить лес для борьбы с пожарами

Экс-глава Госагентства по управлению зоной отчуждения Виктор Петрук (покинул должность в октябре 2019 года) также вспоминает, что первый масштабный пожар случился в мае 2015 года.

"Я на должность пришел в сентябре, фактически пришлось заниматься ликвидацией последствий пожара. Тогда сгорело 15 га леса. Мы анализировали причины и пришли к выводу, что пожары – это результат человеческого фактора", – говорит нам Петрук.

В зоне выгорело несколько сел Facebook ДНС

В зоне выгорело несколько сел Facebook ДНС

По его словам, особенность Чернобыльского леса то, что он состоит из сосны, которая хорошо горит.

Но еще одна причина масштабных ЧП то, что в зоне практически много лет никто не занимался протвопожарными мероприятиями. "Мы впервые за 30 лет купили 8 пожарных машин и 16 тракторов. До этого никто ничего не покупал", – говорит Петрук.

"Нужно было рыть противопожарные рвы. А как их делать , если мы только начинаем рубить просеки как нас сразу обвиняют в том, что мы вывозим радиоактивный лес. Когда мы говорим, что создаем противопожарные разрывы, нам никто не верит. Потом приезжают депутаты, комиссии, спрашивают: "Точно лес не вывозили?" – рассказывает Петрук.

А когда в Чернобыльской зоне создали заповедник, то рубить вообще ничего стало нельзя. "Единственный выход – получить лимиты на вырубку. Мы идем за лимитами, снова мы преступники, мы режим радиоактивный лес. Один закон противоречит другому: мы должны выполнять противопожарные мероприятия, и мы не можем ничего делать в заповеднике", –поясняет Петрук.

Спасатели 10 дней ликвидируют пожар Facebook ДНС

Спасатели 10 дней ликвидируют пожар Facebook ДНС

По его мнению причинами пожаров может быть как поджог травы, так и несоблюдение техники безопасности. Например, когда от неисправного трактора появляется искра и возникает пожар. Такая ситуация была в зоне:

"Банально человек, работник едет по лесу и выкидывает окурок. Если сухая трава, то этого достаточно для возгорания".

То, что осталось после пожара Facebook ДНС

То, что осталось после пожара Facebook ДНС

То, что осталось после пожара Facebook ДНС

Разговоры о том, что в зоне могут специально поджигать лес, чтобы скрыть места незаконной вырубки, он считает мифами. "Если кто-то и въехал на территорию с бензопилой, спилил что-то, то это единичные случаи. На территории работают лесники, сотрудники станции, пограничники, СБУ, полиция. Со всеми не договоришься. Поэтому все разговоры о том, что тут добывают янтарь или вырубают лес – мифы", – считает Петрук.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!