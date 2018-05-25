Через пол-Украины: из колонии сбежал опасный преступник. Фото

В пятницу, 25 мая, заключенный Дергачевской исправительной колонии в Харьковской области, сбежал из исправительного учреждения.

"Полиция разыскивает Андрея Сергийчука, 1975 года рождения. 25 мая мужчина самовольно покинул Дергачевскую исправительную колонию. Приметы: на вид 40-45 лет, рост около 175 см, среднего телосложения, светлые волосы, глаза зеленые", - сообщили в полиции Харьковщины.

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Преступник был одет в светлые спортивные штаны, футболку, светлые кроссовки, кожаную куртку.

По данным полиции Житомирской области, преступник, предположительно, мог отправиться на Житомирщину.

В 2014 году Андрей Сергийчук был осужден по ч.2 ст. 186 (грабеж), ч. 1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины к 9 годам лишения свободы.

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