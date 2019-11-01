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1 ноября • обновлено в 22:07
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"Каждый может убивать русских!" Соколова жестко прошлась по пропагандистам Кремля

3.2т Читать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла возмущение российских пропагандистов сюжетом новой части популярного шутера Call of Duty от американских разработчиков.

В эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" ведущая подколола росСМИ, отметив, что "такой великий народ" обиделся всего лишь на игру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ответ на заявления о русофобии Call of Duty Соколова пошутила: "Теперь каждый человек в мире может официально убивать русских. Купить это право можно всего лишь за 2 тысячи гривен у американцев".

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Янина Соколова

Янина Соколова

Скрин видео

"Когда до этого 20 лет в Call of Duty убивали немцев, арабов и японцев, вам это нравилось? Почему с немецкими фашистами и арабами-террористами воевать было нормально? Правильно, потому что они символизируют всем понятное мировое зло", – добавила она.

Журналистка поздравила Россию с тем, что теперь она "официально общий враг человечества".

Как подчеркнула она, создатели игры всего лишь поместили в сюжет наиболее понятного и продаваемого злодея.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
Теги
пропаганда видео Новости России
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настящее имя !Май да унина.
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Wick John
Wick John
Закройте эту шавку в психушке что бы не тявкала
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