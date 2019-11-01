Украинская журналистка Янина Соколова высмеяла возмущение российских пропагандистов сюжетом новой части популярного шутера Call of Duty от американских разработчиков.

В эфире своего шоу "Вечер с Яниной Соколовой" ведущая подколола росСМИ, отметив, что "такой великий народ" обиделся всего лишь на игру (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В ответ на заявления о русофобии Call of Duty Соколова пошутила: "Теперь каждый человек в мире может официально убивать русских. Купить это право можно всего лишь за 2 тысячи гривен у американцев".

Янина Соколова Скрин видео

"Когда до этого 20 лет в Call of Duty убивали немцев, арабов и японцев, вам это нравилось? Почему с немецкими фашистами и арабами-террористами воевать было нормально? Правильно, потому что они символизируют всем понятное мировое зло", – добавила она.

Журналистка поздравила Россию с тем, что теперь она "официально общий враг человечества".

Как подчеркнула она, создатели игры всего лишь поместили в сюжет наиболее понятного и продаваемого злодея.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Пропагандистка Ольга Скабеева набросилась с критикой на компьютерную игру Call of Duty. В ней россияне увидели отсылки к их участию в войне в Сирии и на Донбассе.

Федеральный "Первый канал" также выпустил сюжет о Call of Duty, где исказил сюжет игры, обвинив ее в "американской пропаганде".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.