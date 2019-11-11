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11 ноября • обновлено в 22:07
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Бывшего директора НКРЭКУ Вовка заочно арестовали

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В понедельник, 11 ноября, Высший антикоррупционный суд заочно арестовал бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Аналогичное решение также было вынесено в отношении экс-заместителя начальника отдела управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского.

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Бывшего директора НКРЭКУ Вовка заочно арестовали

Бывшего директора НКРЭКУ Вовка заочно арестовали

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Отмечается, что таким образом были удовлетворены апелляционные жалобы прокуроров по делу о "Роттердам+", в котором фигурируют Вовк и Бутовский. Ранее суд первой инстанции отказал стороне обвинения.

Бутовского заочно арестовали

Бутовского заочно арестовали

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Напомним, 21 сентября Вовка объявили в международный розыск. Вскоре он появился в режиме видеосвязи в студии Савика Шустера и рассказал, почему бежал из страны.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В марте 2016 года НКРЭКУ утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию, согласно которой цена угля определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину" (известная как "Роттердам+").

  • Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование возможных злоупотреблений служебными полномочиями со стороны должностных лиц НКРЭКУ в процессе принятия формулы "Роттердам+". Позже экс-глава НКРЭКУ Вовк отреагировал на обвинения.

  • Адвокат бывшего главы НКРЭКУ Ирина Одинец заявила, что Вовк не является подозреваемым, а заявления НАБУ будут опровергнуты. По ее словам, дело НАБУ по "Роттердам+" является политическим преследованием, а расследование не имеет юридической перспективы.

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Тема
Роттердам+
Персона
Дмитрий Вовк
Место
Украина
Тег
НКРЭКУ
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