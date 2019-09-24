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24 сентября • обновлено в 12:42
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Был в кузове: в Хмельницком солдат погиб страшной смертью. Фото с места

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В результате ДТП на территории одной из воинских частей Хмельницкого погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований. Как выяснилось, старший солдат-контрактник за рулем грузового автомобиля Урал 4320 не справился с управлением и, съехав с дороги, врезался в бетонную электроопору.

При этом в кузове грузовика в этот момент находился военнослужащий, который в результате полученных травм погиб.

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В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 415 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

В Хмельницком погиб солдат

Как сообщал OBOZREVATEL, жертвами российской вооруженной агрессии на Донбассе стали 3300 мирных граждан Украины, начиная с 2014 года.

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Место
Украина Хмельницкий
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