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''Был странным и жестоким'': появились подробности о детстве стрелка из Керчи 

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Соседка студента Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в оккупированном крымском городе Керчь 17 октября, рассказала о его характере.

"С детства мальчиком он был жестоким: склонность к оружию, постоянно стрелялки. У меня был с ним инцидент, когда попал пульками в ноги. С самого детства это были какие-то странности", — отметила она, передает RT.

По словам девушки, у отца молодого человека тоже были "свои странности".

"Сам по себе был психически неуравновешенный человек, странные вещи постоянно говорил, выходил на улицу с саблей", — рассказала она.

Владислав Росляков

Владислав Росляков

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Соседка добавила, что мать Рослякова она практически не знала, однако, по словам ее родителей, женщина ходила в секту и водила туда сына.

Напомним, что от рук 16-летнего Владислава Рослякова погибли 20 человек. Парень пришел в колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и расстреливал всех, кто встречался ему на пути. После этого он наложил на себя руки в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 20 человек и травмирование почти 60 убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Как писал OBOZREVATEL, жители Керчи сообщили о том, что перед взрывом в местном колледже в здании были замечены вооруженные люди. Это означает, что "керченский стрелок" мог действовать не один.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
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Луговской Николай
Луговской Николай
Сегодня всех собак повесят на этого юношу,хотя никто еще не доказал что именно он,а не кто-то другой,был стрелком. Да и один ли такое смог бы натворить?
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Был як маленький кошкодав бандера
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