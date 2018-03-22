Был неудобным: Бутусов узнал о конфликте Волошина в армии

Совершивший самоубийство 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин был "неудобным", что стало причиной увольнения из армии.

"Влад не молчал никогда, был неудобным, потому и "ушли" его из армии. Для него это было очень больно, он был создан для военной жизни", - передал слова летчика штурмовой авиации журналист Юрий Бутусов в своем Facebook.

По словам военного, в начале АТО в 299-й Николаевской бригаде тактической авиации было всего 12 пилотов.

"В августе 14-го, когда российские войска завезли много зенитно-ракетных комплексов, летать соглашались в зону поражения ПВО далеко не все - тогда вылетали на задачи 6 пилотов. Из них сейчас остался в летном составе ВСУ всего 1 офицер. Остальные уволились", - отметил он.

Волошин уволился в начале 2017-го года вместе с двумя опытными летчиками.

"Они уволились по ряду причин. Во-первых, им не давали летать, чтобы совершенствоваться и повышать свой класс. Новички в летных училищах получают больше топлива, чем опытные пилоты, и их конечно, тоже нужно готовить. Но в современной войне нужен характер и подготовка многолетняя, такие как были у Влада. А ему не дали возможности стать пилотом 1-го класса, топлива не нашлось", - рассказывает летчик.

По его словам, опытные летчики должны получать большую практику, чем новички, так как им надо продолжать совершенствоваться.

"Ведь мало у нас летчиков, очень мало. Летчик со стажем в 10 лет обходится государству в миллионы долларов, а если такой летчик получил опыт успешных боевых действий - это бесценно. Сохранять опытных бойцов это значит экономить деньги государству. Но на все эти выкладки плюют - потому что все равно наверху, сколько людей остается, их проще заменить новыми, кто не рассуждает и не критикует", - говорит летчик.

Он подчеркивает, что на бригаду дали квартиры, ордена, наградные пистолеты, но тем, кто летал в августе ничего не досталось.

"Полковник есть, с которым у Влада был конфликт. Полковник был сбит, но вместо того, чтобы выйти на встречу поисковой группе спецназа, ушел со связи. А группу спецназа 3-го полка, которые долго искали полковника, уничтожили под Латышево, люди из-за него погибли. Полковник сдался в плен и все рассказал россиянам на допросах. И его после этого обменивают, делают героем, дают орден, пистолет, квартиру, продвигают по службе.

А Влад ударил по россиянам под Иловайском, был сбит, но в плен не сдался, вырвался. При катапультировании сломал руку, очень тяжело, в суставе, тяжело травмировал позвоночник, у него все это болело постоянно. Ему не признали это боевыми ранениями, он лечился за свой счет. Квартиру его семья не получила, орден или пистолет за Иловайск он тоже не получил. Получается, лучше бы в плен попал, тогда внимание бы было", - рассказал летчик.

Военный вспоминает, как летал в 2014-м, но сейчас также испытывает нехватку обеспечения.

"Я получаю 13 тысяч гривен. Содержу семью, жена и маленькие дети, квартиры нет, без кредитов купить что-то нельзя, все наши деньги идут на питание. У меня контракт до конца особого периода, этим все сказано", - добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Владислав Волошин застрелился 18 марта.

Смерть произошла фактически на глазах родных.

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Владислав катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.