Был не задекларирован: чиновнику черкасской мэрии ночью раскурочили автомобиль

В Черкассах ночью неизвестные разбили и пытались поджечь Lexus начальника управления муниципальной инспекции Станислава Коломийца.

Сообщение о попытке поджога чиновник получил в 4 утра. Об этом он написал на своей Facebook-странице.

В автомобиле разбито лобовое стекло, повреждена обшивка, капот и правое крыло. Пакет с горючей смесью бросили в салон, приборная панель немного подгорела, но огонь не успел охватить всю машину.

Станиславу Коломийцу пытались сжечь "Лексус"

"Для меня это не впервые. Я пережил несколько покушений, в прошлом году мне дотла сожгли машину. У меня хорошая "школа", и подобные вещи уже давно не пугают. Это своеобразный азарт, стимул, мотивация... Честно говоря, я бы больше удивился , если бы мою машину не трогали," – написал главный муниципальный инспектор Черкасс.

Чиновник отмечает: первыми поджог заметили соседи. Они и вызвали полицию. Однако заявление в правоохранительные органы не написал. Говорит, что не хочет доставлять лишние хлопоты полицейским, ведь камер видеонаблюдения во дворе, где произошел инцидент, нет.

Facebook / Станислав Коломиец

Коломиец намекает: пострадал, вероятно, за свою профессиональную деятельность. На должность начальника муниципальной инспекции он назначен несколько недель назад. За это время демонтировал 8 незаконных МАФов в Черкассах и требовал провести демонтаж еще нескольких десятков.

Поврежденный "Лексус" не внесен в декларацию Станислава Коломийца, которую он подавал перед приемом на работу в Черкасский городской совет. Его семья задекларировала только два автомобиля: BMW X5, приобретенный в лизинг, и ToyotaCamry 2017 выпуска.

Коломиец декларируют два автомобиля

До того, как объявить борьбу с черкасскими МАФами, Коломиец баллотировался в Верховную Раду и Киевский горсовет, был помощником нардепа от Радикальной партии Ляшко Игоря Мосийчука.

К слову, в Черкассах это уже не первый случай повреждений автомобилей местных чиновников или депутатов. Два месяца назад секретарю городского совета Ярославу Нищику сожгли машину, которая стояла во дворе многоэтажного дома. Уже через несколько недель он приобрел себе б/у кроссовер из США.

В 2016 году пытались поджечь автомобиль местного депутата Ивана Сухарькова. Сценарий – аналогичный тому, что произошло с "Лексусом" Станислава Коломийца: разбитое стекло и бутылка с горючей смесью, заброшенная в салон.

Как писал OBOZREVATEL, власть в Черкассах заключает сделки с подрядчиками, за которыми тянуться уголовные дела. Сейчас они устилают одну из площадей города плиткой по завышенным ценам.

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