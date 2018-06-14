Был народным героем Украины: стало известно о смерти прославленного АТОшника

Cтало известно о смерти народного героя Украины, добровольца 8-го батальона "Аратта" Украинской добровольческой армии Владимира Галагана ("Душман").

"Умер Душман!!! Пусть Господь примет тебя в свое царство!!! Ты навсегда в моем сердце, мой верный друг!!! Продолжу наше дело ради всех нас и твоей памяти!!!" — написал на своей странице в Facebook командир 8-го батальона Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт ("Червень").

Другие украинцы также выразили свои соболезнования в связи со смертью известного воина.

Известно, что "Душман" тяжело болел. Врачи обнаружили у него тяжелую болезнь позвоночника - метастазы проросли почти во все позвонки. Семья хотела вывезти его на лечение за границу, а побратимы собирали деньги на операцию. Однако не успели.

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