Был мертвецки пьян: всплыли новые подробности громкого "похищения" СБУ командира "ДНР"

Задержанный экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах был в полусознательном состоянии от опьянения, когда в квартиру к нему проникли агенты СБУ.
О новых подробностях спецоперации сообщает "Новая газета", ссылаясь на источник, близкий к украинским секретным службам.
По его словам, экс-командир ПВО Снежного (Донецкая область) в день своего "похищения" провел жену на работу и позвал к себе двух друзей.
Владимир Цемах
Politeka.net
За день они выпили несколько бутылок водки, что облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха.
"Мужик с трудом держался на ногах", – сказал источник. В свою очередь глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в комментарии журналистам не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.
Владимир Цемах
Новая газета
Как сообщал OBOZREVATEL:
Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.
Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.
При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.
Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.
Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.
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