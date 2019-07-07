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Был мертвецки пьян: всплыли новые подробности громкого "похищения" СБУ командира "ДНР"

9.3тЧитать материал на украинском

Задержанный экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах был в полусознательном состоянии от опьянения, когда в квартиру к нему проникли агенты СБУ.

О новых подробностях спецоперации сообщает "Новая газета", ссылаясь на источник, близкий к украинским секретным службам.

По его словам, экс-командир ПВО Снежного (Донецкая область) в день своего "похищения" провел жену на работу и позвал к себе двух друзей.

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Владимир Цемах

Владимир Цемах

Politeka.net

За день они выпили несколько бутылок водки, что облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха.

"Мужик с трудом держался на ногах", – сказал источник. В свою очередь глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в комментарии журналистам не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

  • Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

  • При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

  • Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

  • Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНа Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
Теги
СБУтеррористы "ДНР"ДНРНовости ДНРМН 17Боинг МН17задержание
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Альгин Михаил
Альгин Михаил
"Новая газета" самая правдивая! Она вон про СБУ знает больше, чем Обозреватель.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
А что у него на лбу, татуху как у Горбачева набил шоле?
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