Был мертвецки пьян: всплыли новые подробности громкого "похищения" СБУ командира "ДНР"

Задержанный экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады "ДНР" Владимир Цемах был в полусознательном состоянии от опьянения, когда в квартиру к нему проникли агенты СБУ.

О новых подробностях спецоперации сообщает "Новая газета", ссылаясь на источник, близкий к украинским секретным службам.

По его словам, экс-командир ПВО Снежного (Донецкая область) в день своего "похищения" провел жену на работу и позвал к себе двух друзей.

Владимир Цемах Politeka.net

За день они выпили несколько бутылок водки, что облегчило задачу участникам спецоперации, которые практически не встретили сопротивления со стороны Цемаха.

"Мужик с трудом держался на ногах", – сказал источник. В свою очередь глава аппарата СБУ Игорь Гуськов в комментарии журналистам не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Владимир Цемах Новая газета

Как сообщал OBOZREVATEL:

Бывшего командира подразделения противовоздушной обороны террористов в Снежном "похитили" из "ДНР" 27 июня.

Доставленный в Киев Цемах был арестован по решению суда.

При этом подконтрольные террористам информационные ресурсы сообщали, что украинские спецназовцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном, якобы оглушили его и вывезли из ОРДЛО под видом парализованного пенсионера.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Так, в сети всплыло видео скандального признания террориста о том, что он прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер.

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