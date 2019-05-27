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Бунт в одесской колонии: появились новые подробности. Фото и видео

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После бунта заключенных в одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УК.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированные, с заключенными ведутся переговоры.

В полиции отметили, что предварительно во время бунта пострадали четыре сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших среди сотрудников колонии или заключенных нет.

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Для стабилизации ситуации, которая сложилась на территории колонии, создан штаб в составе представителей различных силовых структур.

Отмечается, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Полиция подавила бунт в одесской колонии

Полиция подавила бунт в одесской колонии

od.npu.gov.ua

Полиция подавила бунт в одесской колонии

Полиция подавила бунт в одесской колонии

od.npu.gov.ua

Полиция подавила бунт в одесской колонии

Полиция подавила бунт в одесской колонии

od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 мая, в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. Для подавления бунта Национальная гвардия взяла здание колонии штурмом.

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Место
УкраинаОдесса
Теги
тюрьмаНациональная полиция Украиныполиция
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