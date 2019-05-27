Бунт в одесской колонии: появились новые подробности. Фото и видео

После бунта заключенных в одесской колонии №51 на Люстдорфской дороге полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 392 (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний) УК.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в настоящее время ситуация полностью контролируется правоохранительными органами. Зачинщики беспорядков изолированные, с заключенными ведутся переговоры.

В полиции отметили, что предварительно во время бунта пострадали четыре сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь. Погибших среди сотрудников колонии или заключенных нет.

Для стабилизации ситуации, которая сложилась на территории колонии, создан штаб в составе представителей различных силовых структур.

Отмечается, что после локализации пожара, возникшего в результате возгорания автомобиля, начнет работу следственно-оперативная группа полиции.

Полиция подавила бунт в одесской колонии od.npu.gov.ua

Полиция подавила бунт в одесской колонии od.npu.gov.ua

Полиция подавила бунт в одесской колонии od.npu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 27 мая, в Одессе в исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге произошел бунт заключенных. Для подавления бунта Национальная гвардия взяла здание колонии штурмом.

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