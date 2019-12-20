Ключи от камер, водка и наркотики: в Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник. Фото

В Кропивницком следственном изоляторе, где произошел бунт заключенных, обнаружили тайник с запрещенными предметами.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В частности, в тайнике хранились десятки колод игральных карт, более 100 литров водки, мобильные телефоны, игровые приставки, наркотические средства, 1,5 кг янтаря с устройством для его обработки и даже ключи от камер.

В Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник Пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы

В Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник Пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы

В Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник Пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы

В Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник Пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы

Все изъятые предметы были задокументированы. По факту обнаруженного нарушения в СИЗО инициировали служебную проверку.

В Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник Пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы

В Кропивницком СИЗО после бунта нашли огромный тайник Пресс-служба Государственной уголовно-исполнительной службы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Кропивницком следственном изоляторе из-за бунта ввели особый режим. Беспорядки начались с нападения "смотрящего" за СИЗО на штатного психолога учреждения.

Стало известно о возможной гибели двух заключенных. Также появились кадры 18+.

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