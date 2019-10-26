'Будут выбивать!' Вооруженные 'нелегалы' в Золотом пошли против Зеленского: видео

Вооруженные люди в военной форме, с которыми в Золотом общался президент Украины Владимир Зеленский, поставили ему жесткий ультиматум.

Так, экс-боец "Азова", а ныне глава политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области Денис Янтар опубликовал в Facebook видеообращение.

Он заявил, что располагает информацией о том, что добровольцев якобы "будут выбивать" из Золотого, поскольку они срывают разведение войск в поселке.

"Мы знаем, что мы на своей земле, мы знаем, что мы никуда не пойдем, а там пусть делают, как знают! Мы точно знаем, что мы на своем месте!" - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский подвел итоги двухдневного визита в прифронтовой поселок Золотое. От местных жителей он узнал, что на окраине поселка в частном доме поселилась группа вооруженных людей. С ними Зеленский накануне провел жесткий разговор, вызвавший ажиотаж среди украинцев.

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