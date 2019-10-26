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26 октября • обновлено в 20:16
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"Будут выбивать!" Вооруженные "нелегалы" в Золотом пошли против Зеленского: видео

16т Читать материал на украинском

Вооруженные люди в военной форме, с которыми в Золотом общался президент Украины Владимир Зеленский, поставили ему жесткий ультиматум.

Так, экс-боец "Азова", а ныне глава политической партии "Национальный корпус" в Николаевской области Денис Янтар опубликовал в Facebook видеообращение.

Он заявил, что располагает информацией о том, что добровольцев якобы "будут выбивать" из Золотого, поскольку они срывают разведение войск в поселке.

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"Мы знаем, что мы на своей земле, мы знаем, что мы никуда не пойдем, а там пусть делают, как знают! Мы точно знаем, что мы на своем месте!" - сказал он.

'Будут выбивать!' Вооруженные 'нелегалы' в Золотом пошли против Зеленского: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Зеленский подвел итоги двухдневного визита в прифронтовой поселок Золотое. От местных жителей он узнал, что на окраине поселка в частном доме поселилась группа вооруженных людей. С ними Зеленский накануне провел жесткий разговор, вызвавший ажиотаж среди украинцев.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Ваша земля ? А давно ли ? Земля и могилой может стать и тоже вашей !
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3
3
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Помнится когда они "жестко ответили США" по поводу включения Aзова в список терр0ристических организаций, они там блеяли что полк Азов входит в состав ВСУ и подчиняется главнокомандующему. А в соседней ветке пресс-служба ВСУ заявила что Зеленский мол общался с добровольцами, которые в состав ВСУ не входят. Бардак однако)
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5
1
Мир Миру
Мир Миру
Хлопці зірвали маску з Зеленського і ВЖЕ змусили відкрити другий конверт "Бери відповідальність на себе".
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4
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мир Миру, що Ви кажете! Зеленський вже вiдкрив другий конверт? Тодi Петру Олексiйовичу самий час вiдкривати третiй. :)
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