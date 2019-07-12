"Буду всегда защищать Украину": нацгвардеец выступил с последним словом в суде Италии

Нацгвардеец Виталий Маркив, которого обвиняют в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году, произнес последнее слово в суде.

Заседание прошло в итальянском городе Павия. Об этом сообщает "Громадське". Продолжалось оно в течение нескольких минут.

Маркив заявил, что является украинским военным, простым солдатом, патриотом, и всегда будет защищать Украину. После последнего слова украинца суд удалился в комнату для совещаний. Приговор должны вынести после 14 часов.

На заседании суда присутствовали представители диаспоры и должностные лица, а также мать украинского воина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Летом 2017 года в аэропорту Болоньи был арестован 29-летний украинский военный, служащий Национальной гвардии Виталий Маркив.

Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, которые погибли 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.

Маркив категорически опровергает выдвинутые обвинения. Украина его поддерживает. По данным тогдашнего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: в тот момент у ВСУ на горе Карачун, с которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.

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