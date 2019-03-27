"Будет ядерная война": Украине озвучили печальный прогноз по Крыму

Украина сможет вернуть контроль над Крымом лишь тогда, когда Россия сама отдаст полуостров.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф". По его словам, несмотря на обещания кандидатов в президенты вернуть Крым в ближайшие годы, это невозможно.

"О нескольких годах, тем более о нескольких месяцах — речь не идет. Этим даже не пахнет. Я давно уже говорил, что Крым вернется в следующем 1954 году, то есть когда Россия сама его отдаст", — считает он.

"С той группировкой, которая сейчас находится в Крыму, ни Украина, ни НАТО не будут воевать, потому что там уже размещено ядерное оружие. Воевать с этой группировкой – это значит начало ядерной войны. Никто этого делать не будет. Надо было изначально не отдавать Крым", — заявил Сунгуровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, как Россию заставят вернуть Крым. При этом он отмечал особую роль НАТО.

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