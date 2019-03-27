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"Будет ядерная война": Украине озвучили печальный прогноз по Крыму

1.9тЧитать материал на украинском

Украина сможет вернуть контроль над Крымом лишь тогда, когда Россия сама отдаст полуостров.

Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает "Апостроф". По его словам, несмотря на обещания кандидатов в президенты вернуть Крым в ближайшие годы, это невозможно.

"О нескольких годах, тем более о нескольких месяцах — речь не идет. Этим даже не пахнет. Я давно уже говорил, что Крым вернется в следующем 1954 году, то есть когда Россия сама его отдаст", — считает он.

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"С той группировкой, которая сейчас находится в Крыму, ни Украина, ни НАТО не будут воевать, потому что там уже размещено ядерное оружие. Воевать с этой группировкой – это значит начало ядерной войны. Никто этого делать не будет. Надо было изначально не отдавать Крым", — заявил Сунгуровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский журналист Роман Цимбалюк рассказал, как Россию заставят вернуть Крым. При этом он отмечал особую роль НАТО.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Николай Сунгуровский
Место
Украина
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
трамп агент путина и цру и фбр и конгресс это знают! Слава Гриценко! Гриценко в президенты! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
Кожедуб Руслан, Не кури на ночь.
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