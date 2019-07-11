"Будет хаос и руины!" Озвучен сценарий по возвращению Крыма

Вариант с постепенным ослаблением Российской Федерации и ее уходом из Крыма полностью реален.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин, отметив, что сценарий возвращения оккупированного полуострова предусматривает несколько стадий.

"Это абсолютно реальный путь, но здесь все равно должна быть большая военная составляющая. Первое – это возможность противодействовать эскалации российской агрессии, готовы ли мы к этому. Второе – возможность противодействовать диверсиям и провокациям, совершаемым русскими. У нас уже был кричащий случай, так называемый "Керченский инцидент", когда русские захватили три судна ВМС Украины", – подчеркнул он.

Иллюстрация "Крым – Украина" ATR

"А готовы ли мы стрелять в ответ, когда по нам стреляют русские? Как оказалось, нет. Готовы мы хотя бы затопить судна, чтобы не достались врагу? Как оказалось, нет. Готовы ли мы хотя бы уничтожить секретную документацию на этих суднах? Как оказалось, нет", – констатировал Бабин.

Он считает, что основная задача украинских военных – предотвратить эскалацию со стороны России и быть готовыми к тому, чтобы войти в Крым после ухода оттуда российских войск.

"Основная задача военных на сегодня – это предотвратить, сделать так, чтобы русские даже не помышляли об этом. А в дальнейшем, когда ситуация приведет к необходимости эвакуации россиян, они в Крыму не оставят и гвоздя в стенке. Там будет хаос, руины, диверсии, провокации, попытки межнациональной эскалации, межэтнической конфронтации. Поэтому операции по деоккупации Крыма в таком формате – не активных боевых действий с россиянами, а эффективного контроля над собственной территорией – должны, конечно, быть", – отметил экс-представитель президента Украины в АРК.

Он предложил представить, что завтра возникает какой-то глобальный конфликт с Российской Федерацией, и она уходит из Крыма.

"Можем ли мы этого ожидать? А могли ли мы в 1989 году ожидать распада СССР? То есть все может быть, но мы абсолютно не готовы к этому. Военная составляющая нужна, потому что, когда у нас ее нет, с нами разговаривают, как с танцором, у которого ноги отрезаны по колено", – резюмировал Бабин.

Ранее лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев заявил OBOZREVATEL, что социологическим опросам, которые проводятся в России и демонстрируют снижение оценки россиян факта аннексии Крыма, не следует доверять.

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