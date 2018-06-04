Будем давить Россию качеством вооружений – глава "Укроборонпрома"

О коррупции в "Укроборонпроме", разработке новых ракет "Нептун", специфике отношений с Минобороны и обстоятельствах назначения на должность - во второй части интервью OBOZREVATEL с главой государственного оборонного концерна Павлом Букиным. Первую часть читайте здесь.

- Давайте поговорим о вашем назначении на должность. 13 февраля Романова (бывший директор ГК "Укроборонпром", - Ред.) уволили, и в тот же день пресс-служба сообщила, что отбор кандидатов практически завершен. Ну а через неделю Порошенко подписал приказ. Могло сложиться впечатление, что на самом деле конкурса не было. А вашу кандидатуру просто одобрили наверху. Расскажите, как происходило ваше назначение? От кого вы узнали, что можете занять должность?

- Процесс длился еще с прошлого года. У меня было несколько собеседований с премьер-министром, были встречи с президентом. Результатом стало решение президента, по которому я нахожусь здесь и даю вам интервью.

- Какие у вас отношения с президентом? К примеру, Порошенко пообещал, что "Ольха" будет запущена в серийное производство в этом году. Допустим, вы не успеваете. Что следует за этим? Вас могут вызвать на ковер, оштрафовать? Или он вам позвонит?

- Почему мы не укладываемся в сроки по "Ольхе"?

- Это пример. Может быть любой другой.

- Если все же вы задали конкретный вопрос по "Ольхе", то он на контроле СНБО. Периодически проходят рабочие совещания, на которых докладывается суть. Такая встреча была неделю назад (разговор состоялся 17 мая - Ред.). Там докладывался ход выполнения поставленных задач. Если ты их не выполняешь, то тебя в определенный момент просят покинуть кабинет, который ты занимаешь, и не беспокоить людей своей некомпетентностью.

Что касается "Ольхи", то вы видели, что испытания уже проведены. В этом году есть госзаказ на эту продукцию и предприятия для производства полностью готовы. Конечно, есть мелкие моменты, но в целом готовность полная. "Ольха" - это средство способное обеспечить большие потери агрессора. Там будут понимать, что напасть они могут, но получат мощный удар в ответ.

- Есть еще крутое оружие, о котором вы никому не рассказывали, но сейчас можете?

- Есть. Сейчас проводятся испытания крылатой ракеты. Вы видели результаты применения крылатых ракет Израиля по объектам в Сирии. Это ракета, которая сложно фиксируется объектами ПВО, потому что не идет по баллистической траектории. Она может менять направление в воздухе и при этом нести большую поражающую силу. Мы стараемся уделить внимание направлениям, которые наносят противнику максимальный ущерб за короткий срок. Глупо рассчитывать, что мы задавим Россию количеством солдат. Поэтому будем давить качеством вооружений.

- Как строятся ваши отношения с западными партнерами? Насколько весомо мнение того же Энтони Тетера (член Набсовета "Укроборонпрома", бывший чиновник Минобороны США, - Ред.) при принятии ключевых решений?

- Если говорить о государственных механизмах, то Украина давно взяла курс на членство в ЕС и НАТО. Уже есть определенные отработанные механизмы взаимодействия. Это делается для того, чтобы в нужный момент мы уже были готовы технически. И нам оставалось только юридически все оформить.

Конечно, процесс этот непростой, но раз мы выбрали такой приоритет, то должны учитывать мнение партнеров, что мы и делаем. И он реализуется через набсовет и международные механизмы.

- Вы представляете, во сколько миллиардов гривен Украине обойдется переход на стандарты НАТО?

- Это огромная сумма. Поэтому важно определить этапность. Я только вернулся из Франции, где мы обсуждали определенные вопросы. Приведу один пример, чтобы вы понимали, как формируется бюджет. В сухопутные войска Франции внедрили систему "умный солдат". Примерно из 80 тысяч пехотинцев - 25 тысяч перешло на нее.

- Что это за система?

- Например, есть отделение, которое состоит из 10 человек. У каждого из них на груди находится персональный компьютер, который получает и отдает команды. У него выведен микрофон, находятся запасные батареи. Когда боец садится в БМП, то ставит их на подзарядку. Стоимость такого комплекта - плюс-минус 25 тысяч евро на одного солдата.

Нам рассказывали, что даже во французской армии были случаи, когда командование подразделений говорило: "Сложите на склад. Будете пользоваться, когда я на пенсию уйду. Потому что потеряете все". А это ведь даже не первая необходимость.

Поэтому денег нужно очень много. Соответственно, диалог о переходе на стандарты НАТО должен быть и экономическим. А Минобороны играет в нем лидирующую роль. Если там говорят, что им что-то нужно, то мы это делаем. Не всегда это подкрепляется деньгами.

Многие образцы ВВТ созданы на энтузиазме спецэкспортеров, когда у нас еще не было ГОЗ. Те же БТР-3, БТР-4, ракеты "Нептун"… Если брать в процентном отношении, то 70% продукции делалось под потребности внешних рынков. У нас, конечно же, есть экспертиза и мы понимаем, как переходить на стандарты НАТО, но делать это нужно поэтапно и согласно техническому заданию, которое определит Минобороны.

- У вас есть возможность вести дискуссию? Вот вы приезжаете на совещание, где вам говорят, что армии нужно одно, второе и третье. Вы можете сказать: "Ребята, если мы это сделаем, то уйдем в жуткие минуса. Нам это не нужно".

- Если в Минобороны нам дадут задание, мы будем его выполнять. Согласен, возможны нюансы, связанные с госсистемой управления предприятиями. Выполненная задача может привести к негативному финансовому результату. Частному бизнесу сложно такое понять. Но есть если задание государства, его нужно выполнить. И сделать все, чтобы обеспечить достойный экономический результат.

Ставить задания бизнесу сложно. Поэтому во всем мире часть оборонной промышленности находится в госсобственности. Что при наступлении времени-Ч за короткое время выпустить необходимое количество вооружений и военной техники. Без анализа рентабельности.

- И все же. Какая задача для вас в приоритете - сделать "Укроборонпром" крутой корпорацией, которая будет приносить миллиарды или же выполнить все госзаказы?

- В первую очередь мы должны обеспечить работоспособность корпорации. Если мы ее не обеспечим, то анализировать рентабельность будет некому. Рентабельность идет во вторую очередь, хотя эти вещи взаимосвязаны.

- Как обстоят дела с коррупцией в "Укроборонпроме?" Время от времени ваша пресс-служба рапортует, что кого-то поймали, но складывается впечатление, что это не вся картина.

- Хочу сказать, что ловить коррупционеров - не моя работа. Задача "Укроборонпрома" производить качественную продукцию, обеспечивать рабочие места и достойную оплату труда. Что касается нашего содействия правоохранительным органам, то мы к этому всегда готовы. Был недавно случай в Харькове. Были и другие, когда мы информировали правоохранительные органы, но я не делаю из этого пиар. Такие действия должны происходить в рабочем режиме. Если кто-то нарушил закон, его должны привлечь к ответственности. И не нужно истерики со всех сторон.

- У вас ведь есть своя служба безопасности. Как она ловит взяточников?

- Конечно, в Концерне есть департамент безопасности. Существуют механизмы контроля контрагентов, которые работают с предприятиями, контроля действия руководителей. Есть процессы квалификации поставщиков, контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятий, постконтроля, ревизии, проверки - это все осуществляется. Я эти вещи контролирую, но стараюсь не допускать перегибов. Подобные мероприятия должны быть объективными и приводить к четкой констатации фактов: есть нарушения или нет. Без налета личных отношений или каких-то других раскладов.

- Если завтра кто-то из заместителей, которые пришли вместе с вами в "Укроборонпром", попадется на взятке, вы передадите его правоохранителям?

- Мы так делали и будем делать.

- Кстати, после вступления в должность вы сказали, что собираетесь сократить количество руководящих кадров. При этом у вас появились новые заместители, а старых не убавилось. Что сейчас с кадровой ротацией?

- Она проводится. У нас есть законодательно установленные сроки сокращения персонала. По закону срок - два месяца, а в Концерне по коллективному договору - три. Вот и можете посчитать.

- То есть летом нужно ждать отставок.

- Получается в начале июля. Совет установил ограничения по численности персонала - 180 человек. Сегодня у нас 326 человек. То есть 40% сокращения.

- Проводилась аттестация или выбираете по экономическим соображениям?

- Была создана квалификационная комиссия. Руководители дивизионов сразу прошли через нее. Есть ряд требований, которым они обязательно должны соответствовать. К сожалению, нет большого выбора специалистов. Особенно в тех областях, где у нас не было компетенции даже при Союзе. Ищем людей, но в первую очередь руководствуемся существующим кадровым составом. Пытаемся выбрать лучших, а потом - добирать извне.

- Это в Концерне. А что с кадрами на самих предприятиях?

- Если говорить о дефиците кадров, то это традиционно дефицитные профессии для машиностроения. Квалифицированный оператор станка ЧПУ, токарь, фрезеровщик - всегда дефицит. Есть проблема в том, что предприятия часто работают на устаревшем оборудовании. Под него сложно найти специалистов. Вас, наверное, на Sinclair сейчас не заставишь работать. Вы помните такой компьютер?

- Нет, я начинал с компьютеров на втором Pentium.

- Видите. Есть определенные сложности, которые связанны с временным разрывом. Советский Союз свои производственные мощности постоянно обновлял, обновлял инфраструктуру. А потом деньги на это перестали выделять. И вот сейчас мы видим результат.

- Сколько нужно денег, чтобы модернизировать предприятия Концерна?

- Модернизация - это не самоцель. Можно построить прекрасное предприятие, а потом думать, что мы будем с этим делать. Модернизация проводится, если мы видим, что коэффициент загрузки предприятия свыше 80%, а мы не укладываемся в сроки заказов. Тогда и проводим модернизацию, чтобы увеличить объем.

Бывает, что ставятся государственные задачи. То есть нам говорят, что нужна определенная продукция в таком-то количестве. Мы понимаем, что можем не обеспечить полную загрузку предприятия, но это нужно сделать. Кстати, сейчас этот процесс идет. Есть соответствующие программы, заключаются договора. Но опять же, массовая модернизация - это не самоцель.

- Положа руку на сердце, вы можете назвать ситуацию внутри Концерна здоровой?

- Мы опять возвращаемся к Булгакову. У нас все хорошо, и мы должны думать позитивно. Иначе будем сидеть все вместе и плакать.