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Бросили в СИЗО: в Москве задержали украинца

3.8тЧитать новость на украинском

В Москве на вокзале задержан проводник из Ривне Сергей Бугайчук по сомнительному обвинению в продаже оружия.

Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин, по словам которого, проводнику инкриминируют перевозку оружия через границу с целью продажи, передает "Громадське".

"Его задержали не на горячем, дело основывается только на показаниях двух граждан России непонятных, каких чудиков", - рассказал он.

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Свидетели утверждают, что Бугайчук якобы продал им пистолет Glock 19 и стволы к пистолетам "Макарова".

Фейгин отметил, что проводник был задержан 11 июля, а на следующий день суд арестовал его на два месяца. Сейчас украинец находится в СИЗО "Лефортово". К нему приехала жена. Проводник не признает своей вины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена 23 граждан РФ, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персона
Марк Фейгин
Место
РоссияМосква
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Крым Андрей
Крым Андрей
Нету российского адвоката с такими данными. Обоз опять врет.
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Король Полосок
Король Полосок
Тю, я торік у ментів бойову гранату купив і нічого. Вони мені ще ПМ зі знижкою пропонували, але мені наш місцевий кіборг Стрибайболо вже один привіз та я відмовився. Ми живемо, нагадаю, в Європі. А москалі типу такі особливі там у себе в Азії, що в них начебто неможна? Правий шановний пан Фейгін, це справжнісеньке політичне замовлення із Кремля!
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
НА МАЙДАНЕ БЫЛ? ЗНАЧИТ НЕ ВИНОВЕН, ТЕМ БОЛЕЕ ФЕЙГИН СКАЗАЛ.
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