Бросили в СИЗО: в Москве задержали украинца

В Москве на вокзале задержан проводник из Ривне Сергей Бугайчук по сомнительному обвинению в продаже оружия.

Об этом рассказал российский адвокат Марк Фейгин, по словам которого, проводнику инкриминируют перевозку оружия через границу с целью продажи, передает "Громадське".

"Его задержали не на горячем, дело основывается только на показаниях двух граждан России непонятных, каких чудиков", - рассказал он.

Свидетели утверждают, что Бугайчук якобы продал им пистолет Glock 19 и стволы к пистолетам "Макарова".

Фейгин отметил, что проводник был задержан 11 июля, а на следующий день суд арестовал его на два месяца. Сейчас украинец находится в СИЗО "Лефортово". К нему приехала жена. Проводник не признает своей вины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила имена 23 граждан РФ, которых Украина готова обменять на всех политзаключенных украинцев, которые незаконно удерживаются в российских тюрьмах.