''Бросила незнакомцам'': в Полтаве произошел вопиющий случай с 3-летним ребенком

В Полтаве 35-летняя мать оставила незнакомцам свою трехлетнего дочку Дарью.

Инцидент произошел 8 января, около 18:00 в районе Мотеля, на углу улиц Грушевского и Циолковского, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранителям удалось найти ребенка. Девочка находилась на Южном вокзале в областном центре.

Пресс-служба Нацполиции

"С ней все в порядке. Она в безопасности. Сейчас с ребенком работают психологи и полицейские. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Харьковском жилмассиве 5 января женщина убила собственную дочку, после чего сбежала из дома.