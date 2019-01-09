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''Бросила незнакомцам'': в Полтаве произошел вопиющий случай с 3-летним ребенком

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В Полтаве 35-летняя мать оставила незнакомцам свою трехлетнего дочку Дарью.

Инцидент произошел 8 января, около 18:00 в районе Мотеля, на углу улиц Грушевского и Циолковского, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранителям удалось найти ребенка. Девочка находилась на Южном вокзале в областном центре.

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''Бросила незнакомцам'': в Полтаве произошел вопиющий случай с 3-летним ребенком

Пресс-служба Нацполиции

"С ней все в порядке. Она в безопасности. Сейчас с ребенком работают психологи и полицейские. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на Харьковском жилмассиве 5 января женщина убила собственную дочку, после чего сбежала из дома.

Место
УкраинаПолтава
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