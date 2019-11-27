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29 ноября • обновлено в 11:47
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"Вызывает серьезную озабоченность": оккупанты забили тревогу из-за Крымского моста

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Главарь оккупированного Крыма Сергей Аксенов вместе с руководителем Росгвардии Виктором Золотовым проехали вдоль Керченского моста на катере "Грачонок".

Как сообщила пресс-служба оккупанта, Золотов отметил несколько проблемных вопросов, связанных с обеспечением безопасности Керченского моста.

"Серьезную озабоченность вызывает состояние работы по завершению оборудования системы обеспечения транспортной безопасности железнодорожной составляющей Керченского моста и непосредственных подходов к нему", – сказано в сообщении.

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Золотов и Аксенов

Золотов и Аксенов

Золотов и Аксенов

Золотов и Аксенов

Золотов и Аксенов

Золотов и Аксенов

Как сообщал OBOZREVATEL, начальник Генштаба и главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак заявил, что вопрос ныне оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым, поскольку украинский полуостров нужен стране-агрессору для того, чтобы господствовать уже и в Средиземном море.

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Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Аксенов
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Александрович Валера
Александрович Валера
А шо Медовар молчит по этому поводу ....
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Галенко Николай
Галенко Николай
Мост нужно подвязвть не понтоны иначе утопнет, тогда придётся вплавь. Не сомневаюсь,что мост пригодится,но поездам лучше не ездить,завалят.
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Кацапов Иметель
Кацапов Иметель
Олень, иди в контакты, тут водки нет.
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