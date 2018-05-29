Боятся бегства террористов? Как Россия укрепила границу на Донбассе

Россия начала укреплять границу оккупированной частью Донбасса, возобновив старые сооружения и рвы, которые были построены еще до начала войны в 2014 году.

Об этом говорится в материале Радио Свобода.

Ранее Россия заявляла, что все эти сооружения предназначены для борьбы с контрабандой, которая процветала в довоенное время.

"Рвы тянутся там, где нет естественных преград для движения техники - посадок, балок, лесов, прудов, рек. Вблизи от населенных пунктов рвов также в основном не, там тайком пересечь границу нельзя. Кроме того, часто линия государственной границы проходит между полями украинских и российских сел и совпадает с лесозащитные полосы. А вот разрывы в таких полосах обычно перекопанные рвами, чтобы помешать пересечения автотехники грунтовыми проселкам" - отмечается в материале.

Но с 2014 года на временно оккупированных территориях Донбасса фактическая монополия на власть принадлежит российским силовикам, а именно ФСБ, соответственно, они контролирует и рынок потребительских товаров, а следовательно, любая контрабанда - это прямые убытки для бизнеса российских спецслужащего.

Поэтому главной причиной усиления контроля на границе попытка свести к минимуму вероятность неконтролируемого попадания в обратную сторону оружия и боеприпасов, которые перед этим завезены из России.

Очевидцы описывают, что со стороны оккупированных украинских территорий сооружения обложены бетонными блоками и мешками с песком, что также свидетельствует о том, что скорее всего россияне ожидают массового бегства вооруженных боевиков из Донбасса и попыток прорыва в РФ.

Сами сооружения видны даже на картах в GoogleMаps.

А Россия, согласно данным из реестра госзакупок, тратит миллионные сумы на содержание укрепрайонов на границе с Украиной.

Напомним, ранее возле украинской границы была замечена военная техника РФ возле Ростовской области, что очевидцы успели снять на видео.