Борьба только начинается: озвучен тревожный прогноз по украинской автокефалии

Даже сейчас, после разрешения Константинополя создать в Украине единую автокефальную церковь, Киевскому патрирхату рано расслабляться. Настоящая борьба за прихожан и их души на самом деле только начинается.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Руслан Осипенко. Он напомнил, что из-за собственного невнимания однажды Украина уже проиграла российской пропаганде людей Донбасса.

"Потому что там поставили вышки, мы не уделяли этому внимания, а там появилось российское медиа и мы потеряли людей, потому что они уже говорят российскими штампами", - объяснил Осипенко.

Он считает, что сейчас разворачивается аналогичная информационная кампания для идеологической обработки украинцев, направленная на формирование негативного образа украинской автокефалии.

"Вот это неправильно, а Варфоломей - раскольник, а Киевский патриархат поддержал раскольников, и т.д. Сейчас будут настраивать людей. И то, что нам выпишут томос не означает, что с этим согласятся люди, прихожане храмов. Здесь надо работать", - резюмировал международник.

Ранее в эфире ObozTV генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан заявил, что шаги Украины по получению томоса вызвали в Кремле настоящую истерию.

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