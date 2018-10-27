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Борьба только начинается: озвучен тревожный прогноз по украинской автокефалии

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Даже сейчас, после разрешения Константинополя создать в Украине единую автокефальную церковь, Киевскому патрирхату рано расслабляться. Настоящая борьба за прихожан и их души на самом деле только начинается.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил эксперт-международник Руслан Осипенко. Он напомнил, что из-за собственного невнимания однажды Украина уже проиграла российской пропаганде людей Донбасса.

"Потому что там поставили вышки, мы не уделяли этому внимания, а там появилось российское медиа и мы потеряли людей, потому что они уже говорят российскими штампами", - объяснил Осипенко.

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Он считает, что сейчас разворачивается аналогичная информационная кампания для идеологической обработки украинцев, направленная на формирование негативного образа украинской автокефалии.

"Вот это неправильно, а Варфоломей - раскольник, а Киевский патриархат поддержал раскольников, и т.д. Сейчас будут настраивать людей. И то, что нам выпишут томос не означает, что с этим согласятся люди, прихожане храмов. Здесь надо работать", - резюмировал международник.

Ранее в эфире ObozTV генерал-лейтенант, ветеран внешней разведки Василий Богдан заявил, что шаги Украины по получению томоса вызвали в Кремле настоящую истерию.

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Темы
Независимость УПЦПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVроссийская пропаганда
Персона
Руслан Осипенко
Место
Украина
Объекты
ТомосУкраинаУПЦ КПУПЦ МПРПЦРоссия
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Santi Amonito
Santi Amonito
Какой "тревожный прогноз", от кого? И причем здесь "образ" украинской автокефалии от какого-то "международника", разгоняющего "бурю в своей утке"? У Киевского Патриархата больше прихожан и церквей в Украине, чем у гундяевского, а после объединения станет еще больше. Все идет своим чередом, не оглядываясь на жалкие потуги самозванного "3-го рыма" с его гундяевскими адептами раскольниками. "Сталинское политправославие - 43-го года" уже накрылось медным тазом.
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