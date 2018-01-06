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"Большой" стал "грузом 200": в сети рассказали о ликвидации террориста "ДНР"

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На Донбассе ликвидировали члена одного из незаконных вооруженных бандформирований, который воевал на стороне террористов так называемой Л/ДНР.

Об этом в Twitter сообщает блогер Necro Mancer.

В частности, террорист Владимир Соснов с позывным "Большой" был родом из села Самсоновка Луганской области.

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36-летний украинец числился в бандформировании "милиция ЛНР" и проходил "службу" в так называемой 1 мотострелковой роте "ЛНР".

По данным блогера, террорист погиб в результате подрыва на осколочной заградительной мине.

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Twitter Necro Mancer

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети показали ликвидированного террориста "ДНР" с позывным "Миша х*енпопадешь".

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Тема
АТО на Донбассе
Место
Украина
Объект
Новости ДНР
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