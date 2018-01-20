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Большая война еще будет: журналист озвучил печальный прогноз по Украине

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Российский президент Владимир Путин пойдет на открытую военную агрессию против Украины, когда экономическое положение России будет крайне плохим.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил журналист Аркадий Бабченко.

"К сожалению, большая война, наверное, все-таки еще будет. И я думаю, что инициатором большой войны будет Россия. Потому что когда экономическая ситуация там подойдет к состоянию Венесуэлы, а она подойдет к этому состоянию, потому что в XXI веке страны либо развиваются, либо начинают регрессировать и откатываться назад..." - сказал он.

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По мнению журналиста, после остановки в развитии Россия начнет откат назад и ситуация в стране начнет ухудшаться.

"Когда она докатится до стадии Венесуэлы, когда не будет ни колбасы, ни туалетной бумаги, к сожалению, у Владимира Путина не будет никакого другого варианта влиять на внутреннюю политику, кроме внешней войны. Внешняя война - это в первую очередь, конечно же, Украина", - предполагает Бабченко.

Как сообщал "Обозреватель", открытое письмо простой россиянки к Путину "взорвало" РФ.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Айдер МуждабаевВладимир Путин
Место
Украина
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