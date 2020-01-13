Внезапная смерть фигуранта дела Шеремета: OBOZREVATEL узнал резонансные подробности

В деле об убийстве журналиста Павла Шеремета появилась интересная деталь. В городе Косово Ивано-Франковской области умер 61-летний Михаил Чекурак, покушение на которого помогло выйти следователям на возможных подрывателей журналиста в 2016 году.

Ранее, по версии следствия, его пытались убить ветеран АТО Владислав Грищенко ("Буча") вместе со своей супругой Инной Грищенко ("Пума"), но безуспешно. Сейчас же именно Чекурак был одной из важных фигур в расследованиях целого ряда преступлений. В чем причина его смерти и как это может повлиять на следствие в деле Шеремета – в материале OBOZREVATEL.

Причем здесь Шеремет

Как рассказали родственники Чекурака, умер мужчина своей смертью. Они уверяют, что все конспирологические версии о внезапной кончине потерпевшего – домыслы. Близкие добавляют, что в больнице Михаил был не сам, а под круглосточной охраной, которую приставили к нему силовики.

"Ему стало плохо две недели назад – жаловался на слабость, боли в сердце и головокружение. И умер он на больничной койке, так что смерть, скорей всего, естественная", – рассказала нам родственница Чекурака, которая попросила не называть ее имя.

В июле 2018-го Михаил Чекурак под LAND ROVER во дворе собственного дома в Косове нашел самодельное взрывное устройство. А полиция установила, что взрывчатка очень напоминает ту, которой взорвали Шеремета. И следы ДНК якобы вывели силовиков на след подозреваемых.

По версии следствия, этими людьми оказались ветераны АТО Владислав и Инна Грищенко. А за рулем автомобиля находился тоже участник АТО Иван Вакуленко, который несколько месяцев назад трагически погиб. По официальной версии, он покончил жизнь самоубийством.

Инна и Владислав Грищенко Facebook Инны Грищенко

В полиции рассказали, что несколько месяцев следили за четой Грищенко – собирали волосы, окурки и ушные палочки. А потом сравнивали с генетическими образцами, которые удалось найти на взрывном устройстве. И они совпали.

Официальная версия такова: Чекурака заказал бизнесмен и в прошлом депутат от Партии регионов одной из райрад Ивано-Франковской области Василий Шкондеюк. Якобы таким образом он не хотел отдавать долги. Сейчас предприниматель находится под стражей, как и чета Грищенко.

Василий Шкондеюк, которого подозревают в покушении на Михаила Чекурака Facebook Василия Шкондеюка

Но супруга Шкондеюка Инна уверяет – дело сфабриковано. "Украинцы, я и мои дети становимся перед вами на колени и просим вас помочь нам и не оставить троих детей без отца", – написала она в соцсетях.

Дальнейшее следствие вывело полицейских на Андрея Антоненко и Юлию Кузьменко, которых глава МВД Арсен Аваков назвал подозреваемыми в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Был под следствием

Ивано-Франковские СМИ именовали Чекурака не иначе как "криминальным авторитетом". Мол, никаким бизнесом он не занимался, а только преступлениями. Официально известно, что мужчина находился под следствием. Он нанял людей, которые подорвали ресторан "Старый Косов" собственной тещи – в сентябре 2018-го посреди ночи в зале заведения сработало взрывное устройство.

Ресторан тещи Чекурака Facebook/ staruykosiv

"В неприязненных отношениях с женой он обвинял свою тещу. И на протяжении года неоднократно при личных встречах и в телефонном режиме угрожал физической расправой и убийством, а именно подорвать ее вместе с ее имуществом. Мать супруги, осознавая, что он уже был ранее судим, имеет авторитет в криминальных кругах, реально опасалась за свою жизнь", – говорится в материалах дела.

Известно, что ровно месяц назад Михаил Чекурак стал холостяком. Супруга Наталья почти три года пыталась развестись. Суд также постановил, что общая малолетняя дочь будет жить с матерью. "Но вместе мы уже давно не живем", – сказала нам Наталья.

Не первое покушение

OBOZREVATEL выяснил, что на Чекурака уже было совершено покушение. В 2010-ом году местный предприниматель Иван Кифьяк, который занял у Михаила почти $140 тыс. и 20 тыс. евро, пришел попросить про отсрочку. Но получил отказ.

" В мой адрес посыпались угрозы. Чекурак обещал, что сейчас приедут люди с битами, и я понял – отсюда мне не выйти. Поэтому достал травматический пистолет и выстрелил в Чекурака. Таким образом я пытался защитить себя и семью", – рассказал на суде Кифяк.

Его родственники, которые тоже были свидетелями по делу, уверяют, что Чекурак угрожал расправой всем, в том числе и детям. Мало того, избавится от долга было невозможно – семья исправно платила проценты. Но Михаил, уверяют, об этом забывал. А все его заказы (поставить окна, сделать ремонт или построить за свой счет дом) никак не влияли на уменьшение суммы долга.

Михаил Чекурак

В 2013-ом Кифяка приговорили к 4 годам заключения, но Чекурак не смирился со столь мягким, по его мнению, приговором. Объяснил, что должник пришел его убить. Первый выстрел был в спину, а остальные - в лицо.

"Были выбиты зубы, разорвана губа, голова пробита до половины, также была травма хребта", – объяснял Чекурак. Он добился пересмотра дела и стрелку добавили еще два года тюрьмы.

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