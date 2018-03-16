Более 170 страниц: появились подробности дела Савченко

Генеральная прокуратура передала в Верховную Раду 174 страницы документов по делу о подозрении внефракционного народного депутата Надежды Савченко в планировании террористического акта.
"Генеральный прокурор представит в Верховной Раде на следующей неделе обвинение. Возможно, будет какая-то демонстрация каких-то доказательств", - приводит заявление народного депутата от фракции “Народного фронта” Антон Геращенко в эфире телеканала "1+1" ТСН.
"После этого народные депутаты, изучив документы, сегодня (15 марта. - Ред.) в Раду были переданы 174 страницы разного рода документов, которые мы должны прочитать, мы будем судить”, - добавил он.
Напомним, Савченко вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана по подозрению в организации госпереворота в Украине.
Нардеп ответила, что не получала повестку о вызове на допрос, пообещав явиться в случае личного оповещения.
Генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что готов внести в Раду представление на снятие неприкосновенности с Савченко в случае ее неявки. 15 марта Савченко пришла в СБУ и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.
В этот же день Рада проголосовала за ее исключение из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.
Как сообщал "Обозреватель", представитель президента в Верховной Раде рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала из-за "угрозы с ее стороны". Предположительно, при ней была граната и оружие.
Сама нардеп позже рассказала, что она принесла наградное оружие.