Более 100: террористы на Донбассе понесли колоссальные потери

В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потери российских оккупационных войск в ноябре превысили 100 человек.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований РФ составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 составляют санитарные потери врага.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – отметили в пресс-центре.

sharknews.ru

В штабе ООС также уточнили, что речь идет о подтвержденных потерях, поскольку легко раненых противоположная сторона не всегда фиксирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на Донбассе погибли семеро военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще трое погибли в тылу во время взрывов на артиллерийских складах в Балаклее.

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