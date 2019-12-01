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1 декабря • обновлено в 13:25
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Более 100: террористы на Донбассе понесли колоссальные потери

2.1т
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В зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе потери российских оккупационных войск в ноябре превысили 100 человек.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований РФ составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 составляют санитарные потери врага.

"В случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику", – отметили в пресс-центре.

Более 100: террористы на Донбассе понесли колоссальные потери

sharknews.ru

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В штабе ООС также уточнили, что речь идет о подтвержденных потерях, поскольку легко раненых противоположная сторона не всегда фиксирует.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре на Донбассе погибли семеро военнослужащих Вооруженных сил Украины. Еще трое погибли в тылу во время взрывов на артиллерийских складах в Балаклее.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Донбасс Новости Донбасса
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
В Украине на 41-ну кaцaпcкyю мpaзь стало чище
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Украинская разведка опубликовала свежие данные ... Всё, далее сам не читаю и вам не советую ...
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Ще не вмерла, смеяться можно уже после слов "украинская разведка"
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