Бойцы ВСУ сбили боевой дрон ''Л/ДНР'' с осколочной взрывчаткой: появилось видео

Украинские военнослужащие сбили на Донбассе боевой дрон террористов "Л/ДНР" с осколочной взрывчаткой.

Об этом сообщила в Facebook 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) "Холодный Яр" ЗСУ. В каком именно районе был сбит дрон, военные не сообщили.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели Phantom-4 осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они оснастили дрон переделанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", — написано в сообщении.

"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ. Но преступным намерениям наемников не суждено было осуществиться", — отметили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне офицер ВСУ показал фото террористов "Л/ДНР", которые недавно погибли на Донбассе.

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