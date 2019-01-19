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Бойцы ВСУ сбили боевой дрон ''Л/ДНР'' с осколочной взрывчаткой: появилось видео

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Украинские военнослужащие сбили на Донбассе боевой дрон террористов "Л/ДНР" с осколочной взрывчаткой.

Об этом сообщила в Facebook 93-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) "Холодный Яр" ЗСУ. В каком именно районе был сбит дрон, военные не сообщили.

"Российские наемники оснастили обычный китайский дрон фирмы DJI модели Phantom-4 осколочной взрывчаткой. Кустарным способом они оснастили дрон переделанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", — написано в сообщении.

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"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ. Но преступным намерениям наемников не суждено было осуществиться", — отметили военные.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне офицер ВСУ показал фото террористов "Л/ДНР", которые недавно погибли на Донбассе.

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Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНР
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Похоже повстанцы этот дрон в "Детском мире" купили.
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Мишкин Александр
Мишкин Александр
Расплата есть и будет для всех сепаров,русофашистских агрессоров и оккупантов везде и повсюду...
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну да, детские игрушки... нормально прокатят. И что же они такое собирались взорвать этим, по чему нельзя просто лупануть, видимо - военная тайна.
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