Бойцы ВСУ подорвались на Донбассе: у Украины потери

Двое украинских воинов подорвались на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе 28 января.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.
Четыре обстрела по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:
дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм (20 мин), а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
неподалеку Березового – из гранатометов различных систем;
рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.
Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе населенного пункта Орехового – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
четыре раза вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм (26 мин), с 82-мм миномета (5 мин), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
рядом с Троицким – с автоматических станковых гранатометов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры указали на тревожный признак скорого обострения на Донбассе.
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