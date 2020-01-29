Бойцы ВСУ подорвались на Донбассе: у Украины потери

Двое украинских воинов подорвались на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе 28 января.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Четыре обстрела по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм (20 мин), а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку Березового – из гранатометов различных систем;

рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Орехового – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

четыре раза вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм (26 мин), с 82-мм миномета (5 мин), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Троицким – с автоматических станковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры указали на тревожный признак скорого обострения на Донбассе.

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