Главная Новости
29 января • обновлено в 08:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Бойцы ВСУ подорвались на Донбассе: у Украины потери

1.1т
Читать материал на украинском

Двое украинских воинов подорвались на неустановленном взрывном устройстве на Донбассе 28 января.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил на Facebook. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.

Новости
Прикрываются ОБСЕ! В штабе ООС раскрыли подлую тактику террористов Путина

Четыре обстрела по нашим позициям были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

  • дважды вблизи Лебединского – из минометов калибра 82 мм (20 мин), а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • неподалеку Березового – из гранатометов различных систем;

  • рядом с Васильевкой – из стрелкового оружия.

Бойцы ВСУ подорвались на Донбассе: у Украины потери

Восемь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

  • дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

  • в районе населенного пункта Орехового – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • четыре раза вблизи Новотошковского – из минометов калибра 120 мм (26 мин), с 82-мм миномета (5 мин), а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

  • рядом с Троицким – с автоматических станковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее волонтеры указали на тревожный признак скорого обострения на Донбассе.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
0
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Да ладно, по пьяне подорвались на своих же минах.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
За вчерашний день у ВСУшных алка-шей 2-200 4-300 на сайтах РусВесна и Новости новороссии есть имена и фамилия этих херо вояк.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Главное то ,что за этим интересно наблюдать ,как подрывается ВСУшный скот,шмаки рагу и рога и копыта полетели в разные стороны
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги