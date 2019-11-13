Бойцы ОС провели блестящую операцию под носом у террористов "ДНР": видео

Украинские военные на самой окраине временно оккупированного Донецка воспользовались туманом и в сумерках провели блистательную операцию.

Как передает ТСН, бойцы очень долго вынашивали план морально-психологического удара. В итоге, за 250 метров до позиций врага появился украинский флаг, который находится под огневой защитой военных. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По словам военных, они все просчитывали до мелочей. "Это было перебежками! Там, идешь где-то метров 10-15 – лег! Посмотрел по кругу, потом встал, побежал дальше. Это заняло у нас примерно 23-25 минут", – рассказал защитник с позывным "Киборг".

Скриншот с видео

По словам военных, сильно помог туман и невероятное желание деморализовать оккупантов. "Здесь уже осталось километр до города! И дикое желание уже пройти этот километр, последний", – говорят бойцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, двое украинских военнослужащих, которые подорвались во вторник, 12 ноября, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, были госпитализированы с тяжелыми травмами.

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