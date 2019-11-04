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4 ноября • обновлено в 11:00
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Бойцы ООС провели танковые учения под носом у террористов: мощное видео

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На одном из военных полигонов в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) состоялись занятия танковых подразделений.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Поддержание боевой готовности требует постоянной тренировки", - заявил и.о. заместителя командира подразделения Роман Шеремет, отметив, что подразделения, согласно минским договоренностям, не выполняют боевых действий.

Командир танкового подразделения Сергей Стрихар добавил, что в рамках учений было осуществлено выдвижение на указанный рубеж с целью нанесения поражения противника. "В целом личный состав с поставленной задачей справился", - подчеркнул он.

Танковые учения

Танковые учения

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Танковые учения

Танковые учения

скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября террористы "Л/ДНР" ударили по украинским воинам, в результате был ранен один боец ОС.

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
ООС
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Х*хлы, вы больны.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Танковые мучения
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Судя по видео цели и задачи учений было прокатится с ветерком и сжечь остатки топлива.
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