Бойцы ООС провели танковые учения под носом у террористов: мощное видео

На одном из военных полигонов в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) состоялись занятия танковых подразделений.

Соответствующее видео опубликовал пресс-центр штаба ООС на странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

"Поддержание боевой готовности требует постоянной тренировки", - заявил и.о. заместителя командира подразделения Роман Шеремет, отметив, что подразделения, согласно минским договоренностям, не выполняют боевых действий.

Командир танкового подразделения Сергей Стрихар добавил, что в рамках учений было осуществлено выдвижение на указанный рубеж с целью нанесения поражения противника. "В целом личный состав с поставленной задачей справился", - подчеркнул он.

Танковые учения скриншот

Танковые учения скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября террористы "Л/ДНР" ударили по украинским воинам, в результате был ранен один боец ОС.

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