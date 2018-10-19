Массовое убийство в Керчи: Россия внезапно нашла украинский след

Керченский стрелок Владислав Росляков, который устроил кровавую бойню в колледже 17 октября, дважды ездил в Харьков на выходные.

Об этом сообщили следователи, передают "Известия". При этом они уточнили, что близких родственников в Харькове у парня не было.

На данный момент выясняется, где молодой человек научился стрелять, а также, как ему удалось за пару месяцев получить все необходимые справки и оформить разрешение на оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыла жуткая информация о керченском стрелке. Как оказалась, он рос очень жестоким ребенком и издевался над животными.