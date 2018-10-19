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Массовое убийство в Керчи: Россия внезапно нашла украинский след

21.5тЧитать материал на украинском

Керченский стрелок Владислав Росляков, который устроил кровавую бойню в колледже 17 октября, дважды ездил в Харьков на выходные.

Об этом сообщили следователи, передают "Известия". При этом они уточнили, что близких родственников в Харькове у парня не было.

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На данный момент выясняется, где молодой человек научился стрелять, а также, как ему удалось за пару месяцев получить все необходимые справки и оформить разрешение на оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыла жуткая информация о керченском стрелке. Как оказалась, он рос очень жестоким ребенком и издевался над животными.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Тема
Взрыв в Керчи
Место
Украина
Объект
керченский стрелок
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Кузин Геннадий
Кузин Геннадий
Это всё элементарно проверяется. По камерам аэропорта Харькова всё можно просмотреть, только зачем это надо окраине, проще пойти в несознанку и заявить, что как раз тогда камеры не работали,ну или что-то подобное
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Нехер ездить, сидите в своем болоте на россии
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Стальнов Андрей
Стальнов Андрей
А ничего, что это обычная оперативная информация и не более того. Если найдут "украинский след", то будет официальное заявление со всеми вытекающими, а так.... А если выясниться, что росляков пару раз в США ездил туристом, то обоз объявит о причастности Обамы или Трампа к этому делу?
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