"Боится, что передумают!" Россия пошла на хитрый ход с паспортами на Донбассе

На оккупированном Донбассе Россия активно выдает паспорта “военнослужащим”. Особое внимание уделяют тем, у кого сроки действия паспорта гражданина Украины истекают.

Оперативные данные группы "Информационное сопротивление" за период с 30 июля по 5 августа опубликовал эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ (Армейский корпус вооруженных сил Российской Федерации. – Ред.) продолжается процесс выдачи российских паспортов “военнослужащим”, при этом особое внимание уделяется тем, у кого сроки действия паспорта гражданина Украины истекают", – написал военный эксперт.

Террористы Хвиля

По его словам, командование обоих “корпусов” установило жесткий график еженедельной отчетности подчинённых "частей и подразделений" о проведенной раздаче документов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил процедуру получения российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

В Совете национальной безопасности и обороны Украины запланировали секретные меры в качестве реакции на указ Путина.

Процесс российской "паспортизации" жителей временно оккупированной части Донбасса столкнулся с определенными трудностями.

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