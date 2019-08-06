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"Боится, что передумают!" Россия пошла на хитрый ход с паспортами на Донбассе

1.8т Читать материал на украинском

На оккупированном Донбассе Россия активно выдает паспорта “военнослужащим”. Особое внимание уделяют тем, у кого сроки действия паспорта гражданина Украины истекают.

Оперативные данные группы "Информационное сопротивление" за период с 30 июля по 5 августа опубликовал эксперт Центра военно-политических исследований Константин Машовец на своей странице в Facebook.

"В частях и подразделениях 1 и 2 АК ВС РФ (Армейский корпус вооруженных сил Российской Федерации. – Ред.) продолжается процесс выдачи российских паспортов “военнослужащим”, при этом особое внимание уделяется тем, у кого сроки действия паспорта гражданина Украины истекают", – написал военный эксперт.

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По его словам, командование обоих “корпусов” установило жесткий график еженедельной отчетности подчинённых "частей и подразделений" о проведенной раздаче документов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина
Теги
Донбасс Россия российские паспорта
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an and
an and
Я правильно понимаю, что большинство в незаконных военизированных формированиях - это граждане России? Т.е. граждане России с российским оружием в руках на территории Украины ведут боевые действия с регулярными армейскими подразлелениями Украины? Как это называется и что должны делать ВСУ по всем международным да и любым законам, в т.ч. и российским? Да и просто здравый смысл что говорит?
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